59 gadu vecumā pēc cīņas ar vēzi miris leģendārās Ņujorkas hardcore grupas "Sick of It All" solists un viens no dibinātājiem Lū Kollers (Lou Koller), paziņojuši grupas biedri.
Paziņojumā grupas sociālo tīklu kontos mūziķi atzina, ka zaudējums ir milzīgs. "Mēs esam zaudējuši mīļu draugu un ikonisku solistu. Lū spēja pacelt noskaņojumu ikvienā koncertā ar smaidu un asprātīgu piezīmi, un viņš iemantoja cilvēku simpātijas visur, kur mēs uzstājāmies – neatkarīgi no valsts vai kultūras," teikts grupas paziņojumā.
Par saslimšanu ar barības vada vēzi, kas bija izplatījies arī uz kuņģi, Kollers publiski paziņoja 2024. gada jūnijā. Slimības dēļ "Sick of It All" bija spiesta atcelt Eiropas koncertturneju, kamēr mūziķis saņēma intensīvu ārstēšanu.
Pēc ķīmijterapijas un ārstēšanās 2025. gada maijā tika paziņots, ka vēzis ir atkāpies, tomēr slimība drīz atgriezās.
"Viņa cīņa tagad ir beigusies, un viņš beidzot var atpūsties. Ceram, ka viņš kaut kādā veidā joprojām redz un jūt to pozitīvo nospiedumu, ko atstāja pasaulē," norādīja grupas biedri.
Lū Kollers dzimis un uzaudzis Kvīnsā, Ņujorkā. Kopā ar jaunāko brāli, bundzinieku Ārmandu Madžidi (Armand Majidi), viņš 1986. gadā dibināja "Sick of It All", kas kļuva par vienu no ietekmīgākajām Ņujorkas hardcore skatuves grupām.
Grupa izdevusi 12 studijas albumus, bet tās enerģiskie koncerti un ilggadējās pasaules turnejas nodrošināja uzticīgu fanu loku visā pasaulē. Šogad "Sick of It All" gatavojās atzīmēt savu 40 gadu jubileju, taču to aizēnoja Kolleram atgriezusies slimība.
Lū Kollers tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajām hardcore mūzikas personībām, kura ietekme joprojām jūtama daudzās pankroka un smagās mūzikas grupās visā pasaulē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu