Austrālijas politiķis Bārnabijs Džoiss nonācis uzmanības centrā pēc tam, kad televīzijas tiešraides intervijas laikā negaidīti pacēla balsi uz savu suni, izraisot plašu rezonansi tiešsaistē un vietējos medijos, vēsta ārzemju mediji.
Incidents notika pirmdienas vakarā Austrālijas sabiedriskās raidorganizācijas ABC raidījumā "7.30", kur Džoiss piedalījās attālināti. Intervijas laikā raidījuma vadītāja Sāra Fērgusone jautāja politiķim, vai viņš jūtas komfortabli ar partijas izvēlēto virzienu.
Sākot atbildēt uz jautājumu, Džoiss pēkšņi paskatījās ārpus kameras un skaļi uzsauca: "Apsēdies!" Pēc tam viņš paskaidroja, ka uzrunājis savu suni, un turpināja atbildi. Vēlāk intervijas gaitā politiķis atkārtoti atvainojās par traucējumu, taču, kad Fērgusone mudināja neuztraukties par suni un vienkārši atbildēt uz jautājumu, Džoiss atbildēja, ka nevajagot būt rupjai, citādi intervija varētu tikt pārtraukta.
Pēc intervijas politiķis laikrakstam "The Guardian" skaidroja, ka viņa suns Stella, stafordšīras bulterjera un borderkollija krustojums, intervijas laikā zem terases nepārtraukti rējis, tādēļ viņš bijis spiests reaģēt.
Video fragments ātri izplatījās internetā. Daļa sociālo tīklu lietotāju kritizēja politiķa attieksmi pret dzīvnieku, paužot bažas par viņa rīcību, savukārt citi pieļāva, ka suņa pieminēšana varētu būt bijusi mēģinājums novērst uzmanību no neērtajiem jautājumiem. Šādu versiju publiski pauda arī politikas komentētāja Ronni Solta, norādot, ka Džoiss ir pieredzējis politiķis un mediju dalībnieks, kurš varētu būt centies iegūt laiku atbildes formulēšanai.
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