Nedēļas sākumā Latvijas jauniešu handbola izlases puiši atgriezās mājās no Rumānijas ar 17. vietu Eiropas čempionātā U-20 izlasēm A divīzijā, kur nebija spēlējusi veselus 20 gadus. Astoņās spēlēs tika izcīnītas četras uzvaras, un Latvijas rokasbumbai tas ir vēsturiski labākais sasniegums.

Uz kopējā fona īpašs bija labās ārējās malas spēlētāja Valda Kalniņa sniegums, jo 18 gadus vecais dobelnieks laboja vairākus Eiropas U-20 čempionātu rekordus. Viņš spēlē pret Ziemeļmaķedoniju iemeta 17 vārtus, bet pēc tam rekorda latiņu pacēla augstāk vēl par trim precīziem metieniem, jo Serbijas vārtos "salādēja" 20 bumbas. Rekords ir arī turnīrā kopā gūto vārtu skaits (104), pelnīti tiekot turnīra Zvaigžņu izlasē kā rezultatīvākais spēlētājs.

Treniņnometne kalnos

Valdi Kalniņu jau tagad daudzi sauc par nākamo Latvijas handbola lielo cerību, nākamo Daini Krištopānu. Latvijas lielajā izlasē viņš debitēja 15 gadu vecumā, un šobrīd ir visi priekšnoteikumi, lai viņa karjeras līkne kāptu tikai uz augšu. Kalniņš jau pērnā gada nogalē noslēdza trīs gadu līgumu ar vienu no vadošajiem Norvēģijas klubiem "Elverum", kas bāzējas tāda paša nosaukuma mazā pilsētiņā netālu no Hamāras un Lillehammeres. "Latvijas Avīze" ar handbolistu sazinājās, kad

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