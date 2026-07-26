Dalība darba intervijā vairs automātiski nenozīmē tūlītēju darbinieka vēlmi mainīt darbavietu — šādu ainu atklāj CV.lv veiktās darba ņēmēju aptaujas rezultāti. Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 26% strādājošo Latvijā atzīst, ka ir piedalījušies darba intervijā, lai gan viņiem nav bijis konkrēta plāna vai nodoma mainīt darbu, informē SIA "Alma Career Latvia".
Taču aiz šī rādītāja slēpjas plašāka tendence. Lielākā daļa jeb 76% Latvijas darbinieku regulāri seko līdzi darba sludinājumiem, pat ja tuvākajā laikā neplāno mainīt darbu. No tiem 27% darba piedāvājumus aplūko bieži, savukārt 50% to dara laiku pa laikam. Turklāt gandrīz trešdaļa jeb 31% atzīst, ka ir pieteikušies vakancei, kuru pamanījuši, vienkārši pārlūkojot darba sludinājumus.
Galvenie iemesli, kāpēc darbinieki seko līdzi darba iespējām bez konkrēta nodoma mainīt darbu, ir:
• vēlme būt informētiem par situāciju darba tirgū (67%);
• interese par atalgojuma līmeni dažādās nozarēs un amatos (50%);
• gatavība apsvērt patiešām pievilcīgu darba piedāvājumu, ja tāds parādītos (55%).
Tomēr, nonākot līdz intervijai, darbinieku gaidas attiecībā uz potenciālo darba devēju parasti ir augstas. Visbiežāk darba maiņu nopietni liktu apsvērt būtiski lielāks atalgojums (76%), elastīgāki darba nosacījumi (46%) un interesantāks darba saturs (46%).
Salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem Baltijas reģionā Latvijas darbinieki ir nedaudz mazāk orientēti tikai uz atalgojumu. Lai gan alga joprojām ir galvenais faktors, arvien lielāka nozīme tiek pievērsta iespējai strādāt elastīgāk un veikt interesantu, jēgpilnu darbu.
"Pasīvs kandidāts nenozīmē nemotivētu kandidātu. Gluži pretēji — bieži vien tieši šie cilvēki vislabāk zina, ko vēlas no savas nākamās darbavietas. Ja darba devējs intervijas laikā spēj pārliecinoši parādīt, ka piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu un reālas profesionālās izaugsmes iespējas, varbūtība pārvērst šo sarunu veiksmīgā darba maiņā būtiski pieaug," norāda CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja Linda Gribuste.
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