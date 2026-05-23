Pieliekot punktu kopdzīvei ar kādreizējo partneri Jāni, realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre šobrīd izbauda mieru. Tiesa, viņas tuvākais loks – gan draudzenes, gan darba kolēģi – jau labprātīgi uzņemas savedēju lomu. Vai gaidāmais vakara izgājiens kopā ar draudzeni kļūs par pagrieziena punktu viņas privātajā dzīvē?
Lai gan apkārtējie deg nepacietībā palīdzēt mīlas meklējumos, Agrita pati nesteidzas un neslēpj, ka jaunām romantiskām attiecībām vēl nav nobriedusi. Īstermiņa dēkas naktsklubos vai virspusēja čatošana tīmekļa vietnēs viņu nesaista – šova zvaigzne gaida mirkli, kad sirds būs patiesi brīva jaunām jūtām. Agritas ideāls ir nelokāms un pašpietiekams vīrietis, kurš spēj uzņemties rūpes un sniegt viņai iespēju atpūsties no mūžīgās nastas, ko līdz šim nācies nest vienatnē.
Agritu mājās apciemojusi draudzene Elvita. Tā kā Agrita jau kādu laiku ir neprecētas sievietes statusā, Elvitu urda ziņkāre par jaunumiem viņas privātajā dzīvē. Viņa mudina draudzeni domāt par jauna dzīves posma uzsākšanu un vaicā, vai pēc nesenā šķiršanās procesa viņa spētu atkal mesties mīlas avantūrās. Agrita gan neslēpj savu skeptisko nostāju un norāda, ka jauniem soļiem vēl nav piemērots brīdis: "Man liekas, ka visam ir vajadzīgs laiks un es neesmu tas, kas no viena krēsliņa lēks uz otra krēsliņa. Man gribās pabaudīt brīvības garšu un tādu miera sajūtu, ka tev nav jāatskaitās – kur tu ej, kad tu ej, ar ko tu ej, cik ilgi tu esi?"
Sieviete izbauda faktu, ka rīta cēlienā var nesteigties un nav uzreiz jāsniedzas pēc viedtālruņa, lai sūtītu mīļas ziņas partnerim: "Šobrīd ir sajūta, ka ir labi tā, kā ir. Gribās izbaudīt to mieru, klusumu. Attiecībām es neesmu gatava! Randiņiem? Arī nezinu!"
Tomēr draudzene ir apņēmības pilna rīkoties un plāno jau tuvākajā laikā vest Agritu sabiedrībā, lai lūkotu pēc potenciāla kavaliera. Pati Agrita smejoties atzīst, ka viņas dzīvē ir sācies aktīvs "savešanas periods", jo bez Elvitas savus savedējas pakalpojumus jau piedāvājusi arī kolēģe. Tiesa, viņai joprojām nav skaidrības, kur mūsdienās sastopami uzticami un nopietni pretendenti. Ar viņai piemītošo ironiju viņa nosaka: "Es nezinu, kur tie normālie vīrieši ir? Hej, ūū? Neviens neatsaucās!"
Draudzene izsaka minējumu, ka ideālo partneri varētu mēģināt meklēt deju klubā, taču Agritai par šādu izklaižu vietu apmeklētājiem ir izveidojies visai stingrs un negatīvs priekšstats: "Man liekas, ka tur vispār staigā tie, kuri pārgribējušies, nogribējušies." Savu viedokli par naktsdzīves baudītājiem viņa turpina izvērst arī sarunā ar aizkadra balsi: "Uz klubiem, man liekas, staigā tikai tādi dīkdieņi, kuriem ir vajadzības vienam vakaram un viss! Nē, man nekādi vieni vakari neder! Nekad nav derējuši un neder!"
