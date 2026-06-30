Sarunu šovā “Burku studijā” tiek meklētas atbildes uz mūžam aktuālo jautājumu - kur mūsdienās iepazīties? Kā jau tas reizēm mēdz gadīties, arī šoreiz sarunas aizvirzās nedaudz citādā gultnē, līdz tiek skarts bēru temats. Agrita Bindre šajā mirklī atklāj, ka reiz viņai ir bijusi doma strādāt par izvadītāju.
Sarunu šova “Burku studijā” vadītājs attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš uz diskusiju par to, kur mūsdienās iepazīties, aicinājis šova “Ģimene burkā” dalībniekus Agritu Bindri un Olgu un Viesturu Kohus.
Kādā sarunas brīdī Kristapam rodas jautājums – vai iepazīties var arī bērēs? Izrādās, Olgai ir draudzene, kas tieši šādā pasākumā arī iepazinusies: “Mana draudzene iepazinās bērēs. Un viņa saka – es stāvēju un domāju – cik korekti tas ir? Bet īstenībā – nu tā sanāca, ka satikās tur.”
Kristapam uzreiz rodas ideja par Agritas randiņu dzīvi: “Mums ir pazīstams viens bēru ceremoniju meistars, mēs varam iedot Agritai viņa kontaktus, viņam patīk visādi izaicinājumi, viss kaut kas jauns. Iedomājieties, viņam zvana – čau, te Agrita Bindre no burkas, es gribu iepazīties, atrod man vīru.”
Kamēr pārējiem diskusijas dalībniekiem šī ideja sagādā jautrību, Agrita pilnīgi nopietni atklāj, ka viņai reiz bijusi doma strādāt par izvadītāju: “Man teica, ka man ļoti skaidri skan balss un artikulācija, un viss pārējais, ka es varētu iet izvadīt cilvēkus. Nevienam nav noslēpums, ka mana māsa spēlēja bērēs, un es braucu līdzi un pēc tam ierunāju savos soctīklos stāstījumu par to, ko es piedzīvoju, ko es sadzirdēju. Jo tajā brīdī jau tie, kas pavada savu līdzgaitnieku, viņi jau nedzird neko. Es no malas, kas atnes, palīdz nolikt, paņemt, uznest, es dzirdu, un mani kaut kas aizķer. Un tad es stāstīju, un tad man teica – tev vajadzētu iet vadīt. Un es domāju – hmmm… es varbūt varētu iet. Jo es gribēju agrāk radio strādāt vai televīzija par kaut kādu ziņu diktori. Un tad man pasaka, ka ir vēl viena opcija, un tā arī ir forša opcija.”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu