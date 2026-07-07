Kamēr ASV risinājās Pasaules kausa mačs starp Norvēģiju un Kotdivuāru, Kopenhāgenā starp līdzjutējiem izcēlies konflikts, kas beidzies traģiski – pēc sitiena pa galvu uz nāves sliekšņa atrodas zviedru policists. Apcietināts ir imigrants, kurš jau bijis tiesāts par slepkavības mēģinājumu.
Dānijas galvaspilsētā oficiālā Pasaules kausa skatītāju zona ierīkota atpūtnieku vidū populārajā “Islands Brygge” rajonā – tā ir iežogota brīvdabas teritorija kanāla malā, kurā pulcējas tūkstošiem līdzjutēju, lai bez maksas vērotu spēles uz milzīgiem ekrāniem. Pasākums nosaukts par “Fodboldfesten” – futbola svētkiem, bet 30. jūnija vakars izvērtās traģiski.
Kotdivuāras līdzjutēji uzvedās agresīvi
Zviedrijas policists, divu meitu tēvs Kristians Cedigs bija atvaļinājumā un skatījās spēli, kad izcēlās konflikts. Pēc aculiecinieku stāstītā, pretējo nometņu līdzjutēju vidū sākās abpusēja ķircināšanās un asa vārdu apmaiņa pēc gūtajiem vārtiem. Situācija saasinājās, kad viena vīriešu grupa sākusi mest ar alus glāzēm un citiem priekšmetiem skandināvu līdzjutēju virzienā.
Īsts policists sargā likumu un kārtību arī atvaļinājumā, un Cedigs mēģināja konfliktējošās puses nomierināt un mazināt spriedzi. Šajā brīdī situācija kļuva nevaldāma, un Cedigs negaidīti saņēma spēcīgu sitienu pa galvu. Pēc tam, kad viņš bezsamaņā nokrita zemē, uzbrucēji turpinājuši viņu spārdīt, nodarot smagas traumas. Nelieši aizbēga, taču Kopenhāgenas likumsargi nākamajā dienā izplatīja galvenā aizdomās turamā attēlu, un 3. jūlijā viņš pats ieradās policijā un tika apcietināts.
Bijis jau agrāk tiesāts
Dānijas policija publiski nav atklājusi viņa vārdu un uzvārdu, jo saskaņā ar šīs valsts likumdošanu personu identitāte un pilsonība izmeklēšanas sākumposmā netiek izpausta. Dānijas mediji jau ir dzēsuši viņa foto no savām interneta vietnēm, zināms tikai, ka aizturētais ir 31 gadu vecs. Aculiecinieki norāda, ka uzbrucējs bija no afrikāņu līdzjutēju grupas, kas fanu zonā provocēja apkārtējos.
Zināms arī, ka viņš jau 2017. gadā Dānijā tika notiesāts uz septiņiem gadiem cietumā par slepkavības mēģinājumu. Daudzi uzdod jautājumu, kāpēc bīstams iebraucējs nebija izraidīts no valsts, taču tajā laikā Dānijas tiesas ļoti bieži bloķēja deportācijas, pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā paredzētajām tiesībām uz ģimenes dzīvi. Ja noziedzniekam Dānijā bija bērni vai viņš tur bija uzaudzis, viņu juridiski nevarēja izraidīt. Visdrīzāk viņam valstī bijis pastāvīgs juridiskais statuss, piemēram, uzturēšanās atļauja.
Jauni likumi pieņemti nesen
Tikai nesen Dānijā pieņemti vieni no Eiropā stingrākajiem noteikumiem, kas ļauj ignorēt starptautiskās konvencijas un automātiski deportēt ārvalstu noziedzniekus, ja piespriests vismaz vienu gadu ilgs cietumsods. Ģimenes saitēm vairs nav nekāda nozīme. Tomēr šīm reformām nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz tiem vecajiem spriedumiem, kur tiesa deportāciju jau reiz noraidījusi.
Tāpat šķēršļus liek izcelsmes valstis. Pat gadījumos, kad tiesa piespriež deportāciju, daudzas Āfrikas un Tuvo Austrumu valstis atsakās pieņemt atpakaļ savus pilsoņus, ja viņi nesadarbojas. Šādas personas Dānijā bieži nonāk “pagaidām neizraidāmo” statusā un paliek brīvībā.
Politiskā opozīcija pieprasa pārskatīt pilnīgi visas vecās lietas, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos. Zviedrijas un Dānijas labējie politiķi uzstāj uz tūlītēju ārvalstu noziedznieku deportāciju bez tiesībām atgriezties un stingrāku kontroli pār patvēruma meklētājiem un migrantiem ar kriminālu pagātni.
Skandāls skar arī Pasaules kausa fanu zonu organizatorus Kopenhāgenā, izskan jautājumi, kāpēc apsardze nespēja laikus novērst agresīvas grupas provokācijas, pirms situācija kļuva traģiska.
Policista stāvoklis ir ļoti smags
Cediga kolēģi Zviedrijā jau noturējuši piemiņas ceremoniju ar klusuma brīdi, tomēr oficiāli viņš vēl nav pasludināts par mirušu. Cedigam ir lauzts kakla skriemelis un pārrauta artērija, slimnīcā uz brīdi bija atzīta smadzeņu nāve, taču šis lēmums atsaukts, jo viņš pēkšņi sācis patstāvīgi elpot. Tomēr Cedigs ir bez samaņas un pieslēgts dzīvības uzturēšanas aparātiem.
Apcietinātajam ir izvirzīta apsūdzība par smagu miesas bojājumu nodarīšanu un slepkavības mēģinājumu, ko var pārkvalificēt par slepkavību, brīdī, kad ārsti oficiāli atslēgs aparātus vai iestāsies bioloģiskā nāve.
Līdzjūtību Cediga ģimenei un kolēģiem izteicis gan Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons un policijas arodbiedrības vadība, gan Dānijas premjerministre Mete Fredriksena. Viņa uzsvērusi, ka ir briesmīgi, ka futbola svētki, kam vajadzēja apvienot cilvēkus, pārvēršas par brutālu un dzīvībai bīstamu uzbrukumu.
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