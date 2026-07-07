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#futbolisti

"Norvēģu vikings" Holanns Pasaules kausa astotdaļfinālā aptur Brazīliju

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 06. jūlijs, 01:00
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2026. gada 06. jūlijs, 01:00
Ērlings Holanns un Norvēģijas futbola izlase.
Ērlings Holanns un Norvēģijas futbola izlase.
Foto: AFP/Scanpix

Ērlingam Holannam (Erling Haaland) gūstot divus vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase svētdien Pasaules kausa astotdaļfinālā ar 2:1 (0:0) uzvarēja Brazīliju.

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Norvēģijas futbolisti ceturtdaļfinālā iekļuvuši pirmo reizi vēsturē, un tajā tiksies ar Meksiku vai Angliju.

Holanns šajā čempionātā guvis septiņus vārtus, kas ir tikpat, cik iespējuši francūzis Kilians Mbapē un argentīnietis Lionels Mesi.

Mača desmitajā minūtē Mateušs Kunja tika nogāzts Norvēģijas izlases soda laukumā un pēc VAR iesaistes tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To 14. minūtē izpildīja Brunu Gimaraišs, kura raidīto bumbu Erjans Nīlands novirzīja uz labo pusi, neļaujot brazīliešiem panākt 1:0. Zīmīgi, ka pirmo reizi kopš 1986. gada kāds no Brazīlijas futbolistiem Pasaules kausa spēles laikā nerealizēja 11 metru soda sitienu.

Nīlands arī, tuvojoties pirmā puslaika beigām, glāba norvēģus bīstamā situācijā, kad sitienu izdarīja Vinisiuss Žuniors. Savukārt puslaika kompensācijas laikā pēc Martina Ēdegora sitiena bumbu apstādināja Alisons Bekers.

Otrajā puslaikā līdz ar Endrika de Souzas iesaistīšanos spēlē aktivizējās Brazīlijas izlases uzbrukums. Vienā no epizodēm tieši viņš no distances soda laukumā izdarīja sitienu gar Nīlandu, taču bumba ripoja secen vārtu stabam. Citā Brazīlijas uzbrukumā Nīlands neitralizēja Rajana Rošas sitienu no tuvas distances.

Otrā puslaika vidū Brazīlijas izlase atsvaidzināja sastāvu ar maiņām, laukumā dodoties arī Neimaram. Tomēr viņa iesaistīšanās spēlē nenesa augļus.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 minūtes, pēc Andrēasa Šelderūpa centrējuma no kreisās puses Holanns uzvarēja gaisa divcīņu un ar galvu raidīja bumbu vārtos. Dažas minūtes pirms tam arī pašam Šelderūpam bija iespēja gūt vārtus, taču Alisons atvairīja viņa sitienu.

Cīņas 86. minūtē Nīlands pēc Kazemīru sitiena skāra bumbu, tai atsitoties pret vārtu stabu, tādējādi Norvēģijas vārtsargs liedza brazīliešiem izlīdzināt rezultātu.

Pamatlaika pēdējā minūtē norvēģi nostiprināja vadību - pēc Šelderūpa piespēles Holanns aiz soda laukuma robežas izpildīja sagatavotu un spēcīgu sitienu, bumbu nogādājot vārtos.

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Kompensācijas laika pēdējās minūtēs Leo Estigords soda laukumā pārkāpa noteikumus pret pretspēlētāju un uz Norvēģijas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To pieliktā laika desmitajā minūtē realizēja Neimars, taču pēc bumbas ievadīšanas spēlē brazīliešiem vairs neizdevās izveidot bīstamu uzbrukumu.

Anglijas un Meksikas astotdaļfināla mačs paredzēts plkst. 3, taču laikapstākļu dēļ iespējama spēles sākuma aizkavēšanās.

Brazīlijas futbolisti turnīru sāka ar neizšķirti 1:1 pret Maroku, kam sekoja uzvaras ar 3:0 pār Haiti un Skotiju, bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā brazīlieši ar 2:1 pieveica Japānu. Norvēģi pirmajā spēlē ar 4:1 uzvarēja Irāku, pēc tam ar 3:2 pārspēja Senegālu, grupas pēdējā spēlē citādākā sastāvā ar 1:4 zaudēja Francijai, bet astotdaļfināla ceļazīmi nodrošināja, ar 2:1 pārspējot Kotdivuāru.

1998. gada finālturnīra apakšgrupā Norvēģija brazīliešus uzvarēja ar 2:1, to maču uz rezervistu soliņa pavadot tagadējam Norvēģijas izlases galvenajam trenerim Stolem Sūlbakenam. Astoņus gadus vēlāk abas izlases tikās pārbaudes spēlē, kas noslēdzās neizšķirti 1:1.

Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Portugāle ar Spāniju, ASV ar Beļģiju, Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka.

Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.

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