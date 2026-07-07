"Norvēģu vikings" Holanns Pasaules kausa astotdaļfinālā aptur Brazīliju

Ērlingam Holannam (Erling Haaland) gūstot divus vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase svētdien Pasaules kausa astotdaļfinālā ar 2:1 (0:0) uzvarēja Brazīliju.
Norvēģijas futbolisti ceturtdaļfinālā iekļuvuši pirmo reizi vēsturē, un tajā tiksies ar Meksiku vai Angliju.
Holanns šajā čempionātā guvis septiņus vārtus, kas ir tikpat, cik iespējuši francūzis Kilians Mbapē un argentīnietis Lionels Mesi.
Mača desmitajā minūtē Mateušs Kunja tika nogāzts Norvēģijas izlases soda laukumā un pēc VAR iesaistes tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To 14. minūtē izpildīja Brunu Gimaraišs, kura raidīto bumbu Erjans Nīlands novirzīja uz labo pusi, neļaujot brazīliešiem panākt 1:0. Zīmīgi, ka pirmo reizi kopš 1986. gada kāds no Brazīlijas futbolistiem Pasaules kausa spēles laikā nerealizēja 11 metru soda sitienu.
Nīlands arī, tuvojoties pirmā puslaika beigām, glāba norvēģus bīstamā situācijā, kad sitienu izdarīja Vinisiuss Žuniors. Savukārt puslaika kompensācijas laikā pēc Martina Ēdegora sitiena bumbu apstādināja Alisons Bekers.
Otrajā puslaikā līdz ar Endrika de Souzas iesaistīšanos spēlē aktivizējās Brazīlijas izlases uzbrukums. Vienā no epizodēm tieši viņš no distances soda laukumā izdarīja sitienu gar Nīlandu, taču bumba ripoja secen vārtu stabam. Citā Brazīlijas uzbrukumā Nīlands neitralizēja Rajana Rošas sitienu no tuvas distances.
Otrā puslaika vidū Brazīlijas izlase atsvaidzināja sastāvu ar maiņām, laukumā dodoties arī Neimaram. Tomēr viņa iesaistīšanās spēlē nenesa augļus.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 minūtes, pēc Andrēasa Šelderūpa centrējuma no kreisās puses Holanns uzvarēja gaisa divcīņu un ar galvu raidīja bumbu vārtos. Dažas minūtes pirms tam arī pašam Šelderūpam bija iespēja gūt vārtus, taču Alisons atvairīja viņa sitienu.
Cīņas 86. minūtē Nīlands pēc Kazemīru sitiena skāra bumbu, tai atsitoties pret vārtu stabu, tādējādi Norvēģijas vārtsargs liedza brazīliešiem izlīdzināt rezultātu.
Pamatlaika pēdējā minūtē norvēģi nostiprināja vadību - pēc Šelderūpa piespēles Holanns aiz soda laukuma robežas izpildīja sagatavotu un spēcīgu sitienu, bumbu nogādājot vārtos.