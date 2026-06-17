Pēc nesenās šķiršanās realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībniece Agrita Bindre viesojās raidījumā "Burku studijā!", kur vaļsirdīgi pastāstīja par vēlmi pārkāpt pāri savām bažām un pāršķirt jaunu lappusi dzīvē. Šoreiz viņa ir noskaņojusies izmēģināt līdz šim sev svešus cilvēku satikšanas veidus, kā arī skaidri nospraust robežas un prasības nākamajam partnerim.
Diskusijas laikā uzmanība tika veltīta modernajām iepazīšanās tendencēm un platformām, kas palīdz vientuļām sirdīm atrast vienai otru. Studijā klātesošie dalījās personīgos stāstos par to, kā mīļoto izdevies satikt virtuālajā vidē, naktsdzīves virpulī, TV ekrānos vai tematiskos pasākumos. Šie pieredzes stāsti lika arī Agritai pārvērtēt savus uzskatus. Viņa neslēpj, ka dzirdētais mudinājis uz situāciju paskatīties plašāk: "Dzirdot tik daudz dažādus stāstus, esmu kļuvusi atvērtāka un sākusi domāt, ka vajadzētu par to sākt padomāt dziļāk un vairāk. Līdz šim es laikam tiešām pati biju noslēgusies tīri savu baiļu, pieredzes, traumu un grābekļu dēļ – sauciet kā gribiet to".
Agritas lielākais izaicinājums šobrīd ir precīza savu vēlmju noformulēšana. Viņa secina, ka iztēloties ideālo scenāriju ir daudz vienkāršāk, nekā to skaidri definēt. Lai gan Agrita joprojām ir kategoriski pret partnera meklējumiem naktsklubos, kur, viņasprāt, apgrozās tikai vieglas izklaides kārotāji, viņa saredz potenciālu organizētos iepazīšanās vakaros: "Šis formāts mani vairāk piesaistīja un norezonēja nekā iet uz klubiem vai "Tinder" randiņiem. Šobrīd es varu teikt, ka esmu gatava atvērties jaunām dzīves durvīm un jaunam stāstam".
Tomēr pagātnes rētas un sāpīgie aizvainojumi liek par sevi manīt, radot iekšēju trauksmi. Raidījumā Agrita neslēpa savas lielākās bažas: "Bail tikt sāpinātai! Bail, ka atkal uzkāpšu uz grābekļa... Oj, es tur veselu sarakstu varētu ar bailēm nosaukt".
Eksperts Kristaps Ozoliņš steidza mierināt, norādot, ka kļūdas un gūtā pieredze veido mūsu personību. Viņaprāt, galvenais ir nevis uzreiz meklēt nopietnas saistības, bet vienkārši atgriezties apritē un komunicēt. Speciālists deva vērtīgu padomu: "Tavā gadījumā iet uz randiņu nav attiecības. Iet uz pasākumu, kur tu vari socializēties – nav attiecības. Mēģini šobrīd saglabāt šo pozīciju, ka šajā brīdī attiecībām kā tādām es neesmu gatava, bet tas nenozīmē, ka es vispār neesmu gatava vai tas nenozīmē nē. Šeit ir forši novilkt robežu, ka komunicēt nenozīmē būt attiecībās. Atstāj šo procesu brīvu. Esi forša un sievišķīga!"
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