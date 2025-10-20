Grozījumi Ārstniecības likumā paredz jaunu kārtību gadījumiem, kuros stacionārā nonāk nepilngadīgie alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā. Jaunie noteikumi ļauj ārstiem noteikt obligāto narkoloģisko ārstēšanu arī bez personas vai viņu ģimenes piekrišanas, vēsta 360TV Ziņas.
Saskaņā ar likuma grozījumiem narkologs, atkarību psihiatrs vai bērnu psihiatrs 72 stundu laikā izvērtēs, kādu risku jaunieša veselībai un dzīvībai rada vielu lietošana, kā arī sociālos apstākļus, kas var ietekmēt ārstēšanas rezultātu. Ja ārstu konsīlijs konstatē, ka nepilngadīgais apdraud savu veselību un citi ārstēšanas veidi nav iespējami vai efektīvi, var tikt pieņemts lēmums par ārstēšanu stacionārā bez viņa piekrišanas.
Par šādu lēmumu ārstniecības iestāde nekavējoties informē nepilngadīgo un viņa likumisko pārstāvi un dokumenti tiek nosūtīti tiesai, kura tos izskata 72 stundu laikā. Tiesas sēde notiek slēgtā režīmā, piedaloties ārstniecības iestādes pārstāvim, prokuroram, advokātam un nepilngadīgā pārstāvim. Tiesas lēmums ir izpildāms nekavējoties, un pārsūdzība to neaptur.
Pilotprojektā par jauniešu piespiedu narkoloģisko ārstēšanu piedalās Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Ainažu slimnīca un Ģintermuiža Jelgavā. Bērnu slimnīcā piespiedu ārstēšana kopš septembra noteikta jau vairākiem pacientiem (tiesa, ar ģimenes piekrišanu un bez tiesas iesaistes), Ģintermuižā līdz oktobrim piespiedu kārtā ārstēts viens pacients, bet Ainažos projekts sāks darboties no nākamā gada.
