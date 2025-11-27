Eiropas Savienības (ES) Tiesas spriedums par citā valstī reģistrētas laulības atzīšanu neliek Latvijai mainīt ne Satversmi, ne likumus, preses konferencē teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Komentējot spriedumu, Valsts prezidents norādīja, ka ES Tiesas spriedums ir jāievēro visām ES dalībvalstīm. Tas nozīmē, ja, piemēram, Igaunijā vai Vācijā būs noslēgta laulība starp viendzimuma pāriem, tad laulība jāatzīst arī Latvijā.
Tomēr Rinkēvičs uzsvēra, ka ES Tiesas spriedums nekādā veidā neuzliek par pienākumu Latvijai mainīt Satversmi vai likumus un nekādā veidā neietekmē regulējumu, kāds ir Latvijā. Viņš atgādināja, ka Latvijā partnerības likums sāka darboties pagājušā gada 1. jūlijā un par to Saeimā bija karstas diskusijas.
Ja Tieslietu ministrija izvērtēs un uzskatīs, ka ES Tiesas sprieduma kontekstā vajadzēs kaut ko grozīt, tas būs ministrijas padoms valdībai un Saeimai, piebilda Valsts prezidents. Neviens no Briseles vai Luksemburgas patlaban neaicinot Latviju "brutāli mainīt likumus".
Rinkēvičs norādīja, ka ES Tiesas spriedums ir saistīts ar brīvu kustību ES – darbaspēka kustību un personu brīvu pārvietošanos.
ES Tiesa otrdien nolēmusi, ka Polijai ir jāatzīst Vācijā reģistrēta viendzimuma pāra laulība. Tiesā ar sūdzību vērsās Polijas pilsoņi, kas salaulājās Berlīnē 2018. gadā. Vienam no vīriešiem ir arī Vācijas pilsonība. Pāris plānoja pārcelties atpakaļ uz Poliju un reģistrēt tur savu laulības sertifikātu, taču reģistrāciju viņiem atteica, norādot, ka Polijas likumi neatzīst viendzimuma pāru laulības. Taču ES Tiesa secināja, ka "laulātajiem kā ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā arī tiesības dzīvot normālu ģimenes dzīvi, izmantojot šo brīvību un atgriežoties savā izcelsmes dalībvalstī". Kā aģentūru LETA informēja ES Tiesas Preses un informācijas nodaļā, vienlaikus tiesa norādīja, ka tās ieskatā atzīšanas pienākums neaizskar nacionālo identitāti un neapdraud sabiedrisko kārtību laulāto izcelsmes dalībvalstī. Tas nenozīmē, ka šai valstij savos tiesību aktos jāparedz laulības starp divām vienāda dzimuma personām, uzsvēra tiesa. Turklāt dalībvalstīm ir rīcības brīvība izvēlēties šādas laulības atzīšanas kārtību, un ārvalsts laulības apliecības reģistrācija ir tikai viens no iespējamiem veidiem, skaidroja tiesa.
