Koncerta "Manai dzimtenei" rīkotājiem un "MicRec" atšķiras viedokļi par licenci

Koncerta "Manai dzimtenei" rīkotājiem un SIA "Izdevniecība MicRec" ir atšķirīgas domas par noslēgtās licences tvērumu.
Koncerta rīkotāji atzīmēja, ka licences līgumu noslēguši ar "MicRec". Viņi uzsvēra, ka nav tiesīgi izpaust līguma saturu trešajām personām. Vienlaikus ar kolektīvā pārvaldījuma organizāciju "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība" ir noslēgts atsevišķs līgums.
Savukārt "MicRec" valdes loceklis Guntars Račs skaidroja, ka līgums attiecas uz komponista Raimonda Paula dziesmu nošu grāmatas izdošanu.
Viņš piebilda, ka aranžējumu saskaņošana un licence par nošu grāmatas izdošanu notika četrus līdz piecus mēnešus pirms koncerta izziņošanas. Račs arī akcentēja, ka uzņēmumam nav saistības ar iepriekš koncertam izmantoto nosaukumu, par kuru "bija satraukumi".
"MicRec" valdes loceklis uzsvēra, ka uzņēmums bija atbildīgs tikai par nošu grāmatas un nošu materiāla izdošanu, un tā bija vienīgā saistība ar pasākuma rīkotājiem. Viņaprāt, uzņēmumam tiek piedēvētas plašākas pilnvaras, nekā tam bijušas.
Savukārt, lūdzot precizēt, vai licences līgums ar "MicRec" attiecas uz nošu grāmatas izdošanu, koncerta "Manai dzimtenei" rīkotāji tomēr izpauda plašāku informāciju, uzsverot, ka līgums attiecas arī uz dziesmu aranžiju radīšanu konkrētajam koncertam. Tāpat esot saņemta atļauja attiecībā uz reklāmu.
Runājot par to, kā tiek veidota koncerta mākslinieciskā koncepcija, ņemot vērā komponista norobežošanos no pasākuma, koncerta "Manai dzimtenei" rīkotāji uzsvēra, ka koncepcija tiek veidota sadarbībā ar diriģentiem un izpildītājiem, fokusējoties uz dziesmu muzikālo un emocionālo kvalitāti kora izpildījumā. Viņu mērķis ir izveidot vienotu koncertprogrammu, kurā savienojas kora skanējums, solisti un publikas līdzdalība.
Kā liecina "Firmas.lv", uzņēmums "Izdevniecība MicRec" reģistrēts 2004. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma apgrozījums 2023. gadā bija 348 026 eiro, bet peļņa — 2951 eiro, 2024. gadā apgrozījums bija 342 776 eiro, savukārt peļņa — 3576 eiro. Informācija par 2025. gadu patlaban nav pieejama.
Kā vēstīts, publiskajā telpā ilgāku laiku izskanēja domstarpības starp komponistu Paulu un dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotājiem par 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē plānotā pasākuma norisi un sākotnējo maestro vārda izmantošanu.