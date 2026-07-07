Brazīlietis Felipe pēc Latvijā vienpadsmit pavadītiem gadiem gatavojas saņemt Latvijas pilsoņa pasi. Viņš atklāj, ka jau nodarbojas ar labdarību, palīdzot dažādām ģimenēm, bet vēlētos palīdzēt arī kādam jaunietim ieslodzījumā. Savā laikā kāds ir sniedzis palīdzību Felipem un izglābis viņu, tāpēc nu viņš vēlas šo labu darbu atdarīt.
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Andris Bulis tiekas ar Felipi, kurš ir saņēmis Latvijas pilsonību un gatavojas doties pēc pases. Andris ir gandarīts par jaunā latvieša sapņiem: “Kā saka – kārtīgs latvietis sapņo lielus sapņus, un Felipem arī tādi ir, un prieks, ka tie ir saistīti ar labdarību un palīdzību bērniem.”
Felipe stāsta, ka labdarība viņam nav sveša jau labu laiku: “Dobelē, Jelgavā ir dažādas ģimenes, kurām es palīdzēju jau kopš covida laikiem. Cilvēki domā, ka influenceriem visu vajag likt soctīklos, es nelieku, bet tagad es gribu parādīt vairāk, ko es daru. Tātad sports, es gribu vairāk darīt, es gribu iet arī uz cietumu – zinu, ka Cēsīs ir jauniešu cietums, es gribu parunāt ar viņiem, varbūt vēl izglābt kādu. Jo kāds tā izdarīja priekš manis manā bērnībā, kāds mani izglāba, tā nu es gribu izglābt vairākus jauniešus – tas ir mans sapnis.”
Andrim šāda ideja patīk, un viņš piesakās Felipem palīgā – varot braukt uz Cēsīm ar viņu kopā. Felipe sola turēt Andri pie vārda.
Pasniedzot dāvanu Felipem, Andris atgādina viņam svētkus, kurus nu noteikti būs jāsvin – 18. novembris, 4. maijs. Taču jaunais latvietis izrādās jau ļoti zinošs – viņš piesauc arī Lāčplēša dienu un 6. aprīli – savu vārda dienu, jo jaunajā pasē viņa vārds būšot Filips.
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