11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, vienojoties tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules, skanēs koncerts "Manai dzimtenei". Īpašajā kopdziedāšanas notikumā vairāk nekā 6000 dziedātāju priekšā pirmo reizi virsdiriģenta godā stāsies arī Ainārs Rubiķis. 

Viņš diriģēs divas Raimonda Paula dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem – tik iemīļoto Dziesmu svētku kopkora dziesmu "Manai dzimtenei" un "Dzel manī sauli".

"Latvijas Avīzei" Aināru Rubiķi izdevās uzrunāt tepat, Latvijā, koru mēģinājumu starplaikā. Ikdienā diriģents ir Tiroles simfoniskā orķestra galvenais diriģents un Kaseles Valsts teātra ģenerāldirektors, taču sarunā viņš uzsver: "Garīgi no Latvijas neesmu prom."

Kā jūs izlēmāt piedalīties koncertā "Manai dzimtenei"?

A. Rubiķis: Ap Lieldienām piezvanīja organizatori un izteica piedāvājumu, kuru ne mirkli pat neapdomāju. Tiesa, ap šo pasākumu bija sacelta, nu jau jāsaka pagātnē, milzu vētra, bet šajā gadījumā vairāk domāju par dziedātājiem. Ja tūkstoši cilvēku gan no Latvijas, gan ārzemēm ieguldījuši savu darbu un grib dziedāt, būtu diezgan dīvaini to cirst nost un neiet uz rezultātu. Gaidu koncertu, repertuārs ir ļoti labs, izvēlētas skaistas dziesmas.

