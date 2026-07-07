Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir pagājuši vairāk nekā četri gadi, bet tiem, kas notikumos tieši nav iesaistīti, šķiet, ka tas viss sākās vakar, jo pasaulē noticis tik daudz neparedzētā, it kā mēs skatītu bezgalīgu izrādi bez pārtraukuma cerībā, ka tūlīt nāks, ja ne izrādes beigas, tad vismaz starpbrīdis. 

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