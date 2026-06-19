Gatavojoties koncertam "Manai dzimtenei", kas 11. jūlijā norisināsies Mežaparka Lielajā estrādē, jūnija sākumā noslēgusies pieteikšanās dziedātāju iniciatīvai "Dziedam kopā".
Atsaucība bijusi neticami liela – veidojot lielāko individuālo dziedātāju kopkori, kas koru mērogā ir līdzvērtīgs vairāk nekā 80 kolektīviem, pusotra mēneša laikā pieteikušies 2500 dziedātāju no visas Latvijas.
"Latvijas Avīze" uzrunāja vienu no "Dziedam kopā" vadītājiem un koncerta virsdiriģentu Artūru Švarcbahu, kurš ar gandarījumu atzina: "Tik liela atsaucība, kādu piedzīvojām ar "Dziedam kopā", manuprāt, ir kaut kas nebijis. Man šī kustība jau no paša sākuma šķita ārkārtīgi saviļņojoša, jo tā ir nākusi no pašiem dziedātājiem – cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas dziedāt. Un man ir patiess prieks, ka mūsu ir tik daudz. Tas man dod pārliecību, ka koncerts būs izdevies. Tiekamies Mežaparkā!"
Kad jūs izlēmāt kļūt par vienu no koncerta "Manai dzimtenei" virsdiriģentiem?
A. Švarcbahs: Organizatori mani uzrunāja piedalīties pirms pāris mēnešiem. Latvijas mūzikas vidē esmu pietiekami ilgi, un, lai gan toreiz ap šo pasākumu bija saradušās dažādas problēmas, redzot abas puses, izvērtēju tā brīža situāciju un sapratu, ka man ir jāpiedalās. Turklāt tik daudzi kori joprojām gribēja dziedāt, un, pieņemot uzaicinājumu, jau biju pilnīgi pārliecināts, ka koncertam ir jānotiek un jādod cilvēkiem iespēja dziedāt.