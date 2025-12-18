29 gadus vecā Jana Bahvalova, divu meitu māte, atrasta mirusi kanālā pēc tam, kad neieradās pakaļ bērniem pie aukles. Sievietes mirstīgās atliekas tika atrastas Bridžvoteras kanālā Altrinhemā, Lielbritānijā, pēc tam, kad par viņas pazušanu tika ziņots policijai, vēsta ārvalstu mediji.
Trešdien, 10. decembrī, policija saņēma izsaukumu uz Atlantikas ielu, kur ūdenī tika atrasts ķermenis. Jana dzīvoja Bērčvudas rajonā Voringtonā, un viņas māsa Diāna raksturoja Janu kā gādīgu un uzticamu māti.
Sarunā ar mediju "Manchester Evening News" Diāna stāstīja:
"Pēc šķiršanās no vīra viņa viena pati audzināja abas meitas.
Jana ļoti mīlēja braukt ar velosipēdu — tas viņai sniedza mieru un prieku. Par viņas pazušanu uzzinājām 8. decembrī, kad viņa neieradās pakaļ meitām pie aukles."
Jana strādāja par viesnīcas istabeni un šī gada sākumā, pēc attiecību izjukšanas, pārcēlās uz Bērčvudu no Pīterboro. Viņas pazušanu ģimene konstatēja divas dienas pirms līķa atrašanas — 8. decembrī, kad Jana nepaņēma savas meitas Adelīnu un Keitu no aukles.
Māsa piebilda: "Viņas nāve dziļi satricinājusi ģimeni, draugus un ikvienu, kuram bija gods Janu pazīt.
Viņa bija uzticama māte savām divām meitām — Adelīnai un Keitai. Jana viena pati darīja visu iespējamo, lai nodrošinātu viņām drošu, mīlošu un stabilu mājvietu.
Viņa strādāja par viesnīcas apkopēju un bija zināma kā strādīga, uzticama un pieticīga sieviete, kura nekad nesūdzējās, pat tad, kad dzīve bija grūta. Tie, kas Janu pazina, atceras viņu kā klusu, laipnu un maigu dvēseli. Janas pasaule bija viņas meitas un viss, ko viņa darīja, bija meitu labā."
"Lai arī Jana vairs nevar būt līdzās savām meitām, kopā mēs varam palīdzēt nodrošināt viņām aprūpi, drošību un atbalstu nākotnē," piebilda māsa.
Apgabala policijas pārstāvis 10. decembrī paziņoja: "Trešdien, 2025. gada 10. decembrī, neilgi pirms pulksten 8.30 policija saņēma ziņojumu par ķermeni ūdenī Atlantikas ielā, Altrinhemā. Notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti, un diemžēl no ūdens tika izcelts sievietes ķermenis."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu