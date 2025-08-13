Sākot ar 860 eiro Pļavniekos vai ar 1400 eiro Klusajā centrā – par šādu summu šobrīd var iegādāties atdusas vietu kādā no abām Rīgas privātajām kapsētām. 

Gadās arī izdevīgāki piedāvājumi, piemēram, tūkstotis eiro par divām kapavietām. Nākotnē šīs cenas varētu iespaidot vēl viena konkurenta parādīšanās – jaunas privātās kapsētas ideju iecerēts īstenot Imantas apkaimē līdzās jau esošajiem Lāčupes kapiem. Jāpiebilst, ka pilsētas kapos katram rīdziniekam pienākas bezmaksas kapavieta.

Līdzās Lāčupes kapiem Imantā, Baltegļu ielā 30 gandrīz astoņu hektāru platībā plānots attīstīt jaunu kapsētas kompleksu, paredzot ierīkot gan tradicionālās apbedījumu teritorijas, gan izbūvēt kapsētas darbībai nepieciešamās ēkas un būves, piemēram, kapliču, saimniecības ēkas, autostāvvietas, atkritumu konteineru novietnes, kā arī ierīkot sēru birzi un kolumbāriju, morgu un krematoriju. "Ieceres īstenošana potenciāli uzlabos apbedīšanas pakalpojumu saņemšanu Rīgas pilsētā, jo tiks nodrošinātas papildus apbedīšanas vietas, savukārt lokālplānojuma risinājumos iestrādāti risinājumi, kas neradīs riskus vides kvalitātei lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē," teikts projekta dokumentācijā.

Jaunas privātas kapsētas izveidi ierosinājis apbedīšanas pakalpojumu uzņēmums SIA "Rīgas apbedīšanas dienests". Firmas īpašnieks Jegors Sokolovs atteicās no jebkādiem komentāriem par ieceri. Iespējams, noslēpumainība ir saistīta ar sabiedrības kritisko nostāju pret šo projektu. Pie Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā publicētās informācijas par kapsētas lokālplānojumu var lasīt negatīvas iedzīvotāju atsauksmes. Īpašu pretreakciju raisījis krematorijas būvniecības plāns – LETA ziņo, pret to savākti 3187 iedzīvotāju paraksti.

Rīgā kapu netrūkst

"Situācija Rīgas pašvaldības teritorijā ar kapavietas nodrošināšanu un pieejamību ir tāda pati kā pēdējo triju gadu laikā. Jebkuram Rīgas pašvaldībā deklarētajam mirušajam cilvēkam ir tiesības uz kapavietu atklātajās kapsētās – Bolderājas un Jaunciema, kas arī tiek nodrošināta,"

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē