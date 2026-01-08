"Swedbank" izsniegusi vairāk nekā 500 000 eiro aizdevumu graudkopības kooperatīvam "VAKS" jaunas elektriskās piedziņas lokomotīves iegādei, informē "Swedbank".
Projekta realizēšanai "VAKS" piesaistījis arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējumu.
Jaunā lokomotīve aizstās līdzšinējo dīzeļlokomotīvi, pilnībā likvidējot tiešās emisijas, ko radīja esošā tehnika. Elektriskās piedziņas lokomotīve būtiski uzlabos drošību, samazinās trokšņu līmeni un paaugstinās gaisa kvalitāti darba vidē.
Kooperatīva valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norāda, ka šī investīcija atbilst ilgtspējas prasībām un Eiropas Savienības (ES) kritērijiem transporta elektrifikācijas un emisiju samazināšanas jomā. Projekts sniedz tiešu, mērāmu oglekļa dioksīda (CO2) izmešu samazinājumu un uzlabo uzņēmuma darbības ilgtspēju un efektivitāti.
Jansons skaidro, ka šis ir solis pretī videi draudzīgākai un modernākai infrastruktūrai, kas
ļaus īstenot pārvadājumus ar augstāku precizitāti, zemākām ekspluatācijas izmaksām un lielāku drošību darbiniekiem un partneriem.
Kooperatīvs darbojas kopš 1999. gada, un tā darbības galvenie mērķi ir sniegt biedriem pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražošanā - nodrošināt graudu pirmapstrādi, graudu iepirkšanu un tirdzniecību, palīdzēt sagādāt graudaugu un zālāju sēklas, augu aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus, kā arī nodarboties ar lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību un apkopi un piedāvāt agronomu konsultācijas.
"VAKS" pēc apgrozījuma ir otrs lielākais graudu kooperatīvs Latvijā, kas apvieno vairāk nekā 620 saimniecību Vidzemē un Latgalē. Kooperatīva pārziņā ir objekti Varakļānos, Gulbenē, Matīšos, Jelgavā, Viļānos un Valmierā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "VAKS" 2024. gadā strādāja ar 131,469 miljonu eiro apgrozījumu un 1,961 miljona eiro peļņu.
Kooperatīva pamatdarbība ir palīgdarbības pēc graudaugu novākšanas (pirmapstrāde, uzglabāšana un loģistika), graudaugu realizācija un lauksaimniecībai nepieciešamo izejvielu un tehnikas tirdzniecība, kā arī citu biedriem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana. 2024. gada beigās "VAKS" bija 625 biedri.
