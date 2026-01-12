Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme pagājušā gada 11 mēnešos samazināta 11 078 kredītiem, kas summāri veido 17% no gada sākuma hipotekāro kredītu portfeļa Latvijā, informēja Latvijas Bankā.
Novembrī pievienotā likme samazināta 439 hipotekārajiem kredītiem, tostarp 380 to izdarīja pie esošā aizdevēja, bet 59 pārkreditējās.
Kredītu, kuriem samazinātas pievienotās procentu likmes, atlikums 2025. gada laikā pārsniedzis 800 miljonus eiro jeb 17% no gada sākuma hipotekārā kredītu portfeļa apmēra Latvijā.
Vidējais likmes samazinājums ir ap 0,45-0,5 procentpunktiem tiem, kas likmi samazināja pie esošā aizdevēja, un ap 0,7-0,8 procentpunktiem tiem, kas to darīja, pārkreditējoties. Tas ļāvis šiem kredītņēmējiem samazināt procentu maksājumus par vidēji 350 un 500 eiro gadā. Kopējais ietaupījums gada laikā sasniedz 3,8 miljonus eiro, bet visa atlikušā kredītu termiņa laikā - 51,6 miljonu eiro.
Jau ziņots, ka 2024. gadā stājās spēkā grozījumi virknē normatīvu, lai iedzīvotājiem vienkāršotu hipotekāro pārkreditēšanu starp aizdevējiem. Līdz šā gada sākumam iedzīvotāji šo iespēju izmantoja visai maz, jo 2023. gada decembrī tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paredzot kompensēt 30% no kredīta kopējiem procentu maksājumiem.
Lai nezaudētu šo kompensāciju, vairākumam kredītņēmēju nebija izdevīgi pārkreditēt līdz 2023. gada 31. oktobrim saņemtos hipotekāros kredītus. 2025. gada janvārī tika izmaksāta pēdējā kompensācija, līdz ar to hipotekārā kredīta ņēmējiem parādījās motivācija apsvērt kredīta nosacījumu uzlabošanu, izvērtējot nosacījumus savā un konkurējošās bankās vai citās finanšu iestādēs, kas izsniedz hipotekāros kredītus.
Lai ikviens kredītņēmējs varētu salīdzināt kredīta procentu likmi ar patlaban izsniegto kredītu vidējo pievienoto procentu likmi un aprēķināt ieguvumu no pārkreditēšanas, Latvijas Banka vietnē "Naudas skola" ir publicējusi procentu likmju salīdzināšanas rīku un pārkreditēšanas kalkulatoru. Turpat arī soli pa solim aprakstīts pārkreditēšanas process, sniegti skaidrojumi un atbildes uz iespējamiem jautājumiem.
