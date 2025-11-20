Latvijā oktobrī bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina trešdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.
Gada inflācija Latvijā oktobrī bijusi 4,3%. Augstāka gada inflācija nekā Latvijā bijusi vien Rumānijā (8,4%) un Igaunijā (4,5%). Lietuvā gada inflācija veidojusi 3,7%. Eiropas Savienībā vidēji gada inflācija oktobrī bijusi 2,5%, bet eirozonā tā veidojusi 2,1%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi – septembri – patēriņa cenas oktobrī gan Eiropas Savienībā, gan eirozonā kopumā pieaugušas par 0,2%. Latvijā, tāpat kā Vācijā un Polijā, salīdzinājumā ar septembri patēriņa cenas oktobrī palielinājušās par 0,3%.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu