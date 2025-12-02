Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad deviņos mēnešos pieaudzis par 1,7%, salīdzinot ar 2024. gada attiecīgo periodu, tostarp trešajā ceturksnī, pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem, IKP palielinājies par 2,5% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Faktiskajās cenās Latvijas IKP šogad deviņos mēnešos bija 30,8 miljardu eiro apmērā, tostarp trešajā ceturksnī – 11,192 miljardi eiro.
2025. gada trešajā ceturksnī lielāko ieguldījumu pievienotās vērtībās izaugsmē devusi ne tikai apstrādes rūpniecība, bet arī būvniecība, tirdzniecība un operācijas ar nekustamo īpašumu. Samazinājums novērots veselības aprūpes, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. Dati liecina, ka lauksaimniecībā bija pieaugums par 1,1%, zivsaimniecībā – par 7,1%, bet mežsaimniecības un mežizstrādes nozares pievienotā vērtība samazinājās par 6,4%.
Nelabvēlīgie laika apstākļi, cenu un pieprasījuma kritums akmeņu, smilšu un māla, kā arī kūdras ieguvē negatīvi ietekmēja ieguves rūpniecību, kuras kopējā pievienotā vērtība samazinājās par 24,2%.
Apstrādes rūpniecības pievienotā vērtība uzrādīja kāpumu par 7,3%, ko ietekmēja palielinājums 16 no 22 apstrādes rūpniecības apakšnozarēm. Pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – pievienotā vērtība pieauga par 9,2%, bet pārtikas produktu ražošanā – par 10,7%. Pozitīvi kopējo nozares pievienoto vērtību ietekmēja arī izaugsme nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā par 7% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 12,7%. Savukārt kritums vērojams tādās nozarēs kā iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana, dzērienu ražošana un citur neklasificēto iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana.
Būvniecības pievienotā vērtība šī gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2024. gada trešo ceturksni palielinājās par 9%.
2025. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada trešo ceturksni, kopējais darbinieku atalgojums ir pieaudzis par 6,5%, tostarp kopējā darba alga augusi par 6,7%, bet darba devēju sociālās iemaksas palielinājušās par 5,7%. Lielākais kopējā darbinieku atalgojuma pieaugums konstatēts mākslas, izklaides un atpūtas, citu pakalpojumu nozaru grupā – kopumā par 12,1%, būvniecībā – par 12%, kā arī operācijās ar nekustamo īpašumu un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu grupās kopā par 7,8%. Darbinieku atalgojums ražojošās nozarēs vidēji pieaudzis par 6,2%, bet pakalpojumu nozarēs – vidēji par 7,5%.
