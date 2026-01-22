Latvijas dāmu volejbola izlases otrā tempa spēlētāja Anija Jurdža pievienojusies spēcīgās Polijas virslīgas klubam "Wroclaw", kas vērtējams kā kāpums uz augšu viņas karjerā.
Jurdžai šis ir jau trešais klubs šajā sezonā. Vasarā viņa noslēdza līgumu ar Vācijas bundeslīgas klubu "Potsdam", taču tas nesaņēma licenci dalībai Vācijas virslīgā. Oktobra beigās spēlētāja vienojās par līgumu ar Horvātijas čempioni Zagrebas "Dinamo", kur latvietei bija paredzēta pieredzējušās spēlētājas loma gados jaunajā komandā. "Horvātijā bija laba pieredze, jo izdevās uzspēlēt gan Čempionu līgas kvalifikācijā ar Bulgārijas komandu, gan CEV kausā ar Polijas vienību. Spēļu bija gana daudz, taču Horvātijas čempionāta līmenis ir nedaudz zemāks nekā Spānijā, Ungārijā un Polijā, un jaunu līgumu sāku meklēt pagājušā gada beigās, kad vienojos par līguma laušanu ar "Dinamo".
Uzreiz tiku pie Polijas kluba varianta, kas bija labākais no dažiem piedāvājumiem un salīdzinājumā ar sezonas pirmo pusi ir labs variants. Polijā ir laba līga – kaut gan varbūt ne tik spēcīga kā vīriešu komandām, taču liekas, ka Eiropas labāko piecu līgu skaitā tā ir," pārmaiņas komentēja volejboliste.
