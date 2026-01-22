Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki ikdienā saskaras ar emocionāliem uzbrukumiem, tostarp provokatīviem telefona zvaniem, intervijā raidījumam "900 sekundes" pastāstīja muzeja direktore Solvita Vība.
Viņa norādīja, ka provokācijas ir dažādas intensitātes, tomēr kopumā to skaits ar laiku samazinās. Pērn par vairākiem incidentiem, tostarp izsistiem stikliem Stūra mājā un traucējošiem telefona zvaniem, muzejs vērsies policijā, un iesaistītās personas ir identificētas.
Direktore arī stāstīja, ka atsevišķi apmeklētāji muzejā cenšas demonstrēt politisku izaicinājumu. Kā piemēru viņa minēja gadījumu, kad
kāds apmeklētājs mēģinājis norēķināties ar Krievijas rubļiem.
Vība uzsvēra, ka muzeja kolektīvs ir psiholoģiski noturīgs un gatavs reaģēt uz šādām situācijām. Vienlaikus viņa informēja, ka lietā par Okupācijas muzeja dedzināšanu gaidāma apelācijas instances tiesvedība, lai gan tiesas sēdes datums vēl nav noteikts.
Jau ziņots, ka pērn martā Rīgas pilsētas tiesa visus trīs apsūdzētos lietā par Okupācijas muzeja dedzināšanu atzina par vainīgiem un piesprieda viņiem vairāku gadu cietumsodus. Apsūdzības tika celtas Konstantīnam Engelam, Vitālijam Lukjanovičam un Valentīnam Razmericam.
