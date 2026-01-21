Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, lai noskaidrotu bezvēsts pazudušā 1999. gadā dzimušā Andre Andržejevska atrašanās vietu. Zināms, ka šā gada 14. janvārī viņš pameta dzīvesvietu Mārupes novada Babītes pagasta Piņķos, Rīgas ielā, un kopš tā laika par viņu nav nekādu ziņu.
Pazīmes: augums aptuveni 183–185 centimetri, kalsna miesasbūve, gaiši brūni mati, brūnas acis.
Ikvienu, kura rīcībā ir informācija par vīrieša iespējamo atrašanās vietu, lūdz nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 67950255 vai 112.
