Vakar, barikāžu aizstāvju atceres dienā, Latvijā notika vairāki piemiņas pasākumi. Tradicionāli Rīgā, Doma laukumā, jau no rīta tika iedegts 1991. gada barikāžu atceres ugunskurs. Tika likti ziedi pie Brīvības pieminekļa, Bastejkalnā pie bojāgājušo piemiņas vietām, pie bijušās Iekšlietu ministrijas ēkas Raiņa bulvārī 6. Tāpat notika piemiņas brīdis II Meža kapos, godinot 1991. gada 20. janvārī bojāgājušos.
"Kopš 1991. gada barikādēm pagājuši 35 gadi, bet dažs vēl aizvien atceras ugunskurus, šāvienu trokšņus pie Bastejkalna, satraukumu. Tajās dienās Latvijas patrioti iemainīja savu personīgo drošību un ērtības pret Latvijas drošību un nākotni. Barikādes atgādina, ka valsts nav tikai robežstabi, ēkas un lozungi. Valsts ir cilvēki, kuri krīzē saprot, ka "kopā" nav skaists vārds, bet praktiska izvēle. 1991. gadā tas nozīmēja stāvēt aukstumā plecu pie pleca un atbalstīt citam citu. Šo 35 gadu laikā mainījies tik daudz, bet šis tas palicis nemainīgs. Arī šodien šķiet, ka nekas nav svarīgāk kā atbalstīt vienam otru un rūpēties par līdzcilvēkiem. Cilvēki aizstāvēja Latviju nevis tāpēc, ka bija piedzimuši ar kādu īpašu varoņa gēnu. Cilvēki piedalījās barikādēs tāpēc, ka tā bija loģiska rīcība. Ja nepiedalīsimies mēs, to darīs citi. Citi, kuru vērtības nesakrīt ar mūsējām.
1991. gada barikāžu dalībnieki – kopā bija liels spēks īstajā vietā un īstajā laikā. Un arī mēs šodien esam liels spēks. Tieši šajā laikā un tieši Latvijā," tā sociālajos tīklos raksta Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pats klātienē barikāžu atceres dienas pasākumos vakar nepiedalījās, jo piedalās Pasaules Ekonomikas forumā Davosā Šveicē.
Vakar notika arī valdības sēdes svinīgā daļa par godu 1991. gada barikāžu 35. gadadienai. Ministru prezidente Evika Siliņa savā uzrunā uzsvēra, ka barikāžu laiks deva iespēju tagad dzīvot tiesiskā un demokrātiskā valstī, to nosargāja ne tikai tā brīža valdības vadītājs Ivars Godmanis un visa Ministru padome, bet tauta. Uzrunu šā brīža Ministru kabinetam teica arī Ivars Godmanis. Viņš norādīja, ka tiem, kas piedalījušies barikādēs, jau tolaik teicis, ka viņi visi ir drosmīgi cilvēki, un barikādēs tas arī tika pierādīts. Godmanis novēlēja būt drosmīgiem arī tiem, kas patlaban ieņem valstī vadošus amatus.
