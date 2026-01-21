Enerģiskā mūzikas apvienība "Rahu" februārī aicina uz koncertiem Liepājā, Valmierā un Rīgā, kur klausītājus gaida ne tikai jaunā albuma "Uz deju grīdas" atklāšana, bet īsti deju svētki.
"Rahu" koncerti ir aicinājums kustēties kopā ar mūziku, un šo pieredzi bagātinās arī deju meistarklašu dalībnieki — deju kustības pārstāvji Latvijā, biedrības BaltFolk dejotāji. Deja šajos vakaros kļūs par veidu, kā piedzīvot mūziku ar teju visām maņām, satikt citus un vienkārši izbaudīt brīdi, radot unikālu kopīgas enerģijas lauku.
Apmeklētāji varēs gan klausīties koncertu sēdvietās, gan brīvi kustēties līdz ar mūziku, kā arī apgūt deju soļus un iesaistīties kopīgā dejošanā, pārvēršot koncertu par sirsnīgu un dzīvu deju notikumu.
Albumā "Uz deju grīdas" iekļauti 13 skaņdarbi, kas tapuši, iedvesmojoties no dažādu tautu deju tradīcijām — latviešu polkām un reilenderiem, franču burē un angļu divsoļa: "There is a Time", "Polka 4ever", "Down by the riverside", "Kapusvētku polka" un mūsdienīgi aranžētas latviešu tautasdziesmas — "Zīle" un "Nāve", kā arī austrālliešu aitu cirpēju dziesma "Lachlan Tigers". Koncertu papildinās arī citas dziesmas no "Rahu" repertuāra.
"Rahu" muzicē kopš 2016. gada, apvienojot akustisko instrumentu jugban/pāķu džeza, blues-folk-grass un pasaules deju tradīciju mūzikas elementus.
Grupā muzicē:
• Pēteris Narubins — balss, ģitāra, mandolīna, stompbox;
• Lauma Bērza — balss, vijole, perkusijas;
• Benijs Zeltkalis — saksofons, ukulele, balss;
• Evita Bambāne — kontrabass, balss.
Pirmais dubultalbums "Rahu" un "The Fool" nominēts "Zelta mikrofonam 2019" kategorijā "Tautas un pasaules mūzika", iegūstot balvu par labāko dizainu.
Grupas otrais albums "Uz deju grīdas" tapis kā dzīvais koncertieraksts Stricka villā 2025. gada 5. janvārī un tiks laists klajā 2026. gada februārī Vācijas izdevniecībā "CPL".
Koncerti notiks:
19. februārī — Liepājā, Kultūras namā Wiktorija;
20. februārī — Valmierā, koncertzālē "Valmiera";
21. februārī — Rīgā, "SunsStudio".
