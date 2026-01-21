Pirms vairāk nekā divsimt gadiem toreizējais ASV prezidents Džeimss Monro formulēja valsts ārpolitikas pozīciju, kas brīdināja Eiropas koloniālās lielvalstis nejaukties Amerikas kontinenta lietās.
Savukārt amerikāņi atbilstoši savai izolacionisma politikai solīja nejaukties Eiropas un to koloniju dzīvē. Tādējādi Jaunās un Vecās pasaules ietekmes sfēras tika nodalītas. Tagad ASV prezidents Donalds Tramps šo doktrīnu vēlreiz noformulēja nesen publiskotajā Nacionālās drošības stratēģijā un atkārtoti uzsvēra savā uzrunā, pēc amerikāņu pārsteidzoši sekmīgās speciālo spēku operācijas sagrābjot Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Siliju Floresu. Doktrīnas jaunā versija ir skaidri vērsta pret Ķīnu un Krieviju, un to centieniem apgūt Dienvidamerikas resursus vai pastiprināt militāro klātbūtni. Diemžēl, par nelaimi mums, eiropiešiem, doktrīnas darbības sfērā Trampa izpratnē ietilpst arī Dānijai piederošā Grenlande, kas tiešām ir tuvāk Amerikas kontinentam nekā Eiropai un kuru Tramps kāro pievienot ASV drošības interešu un minerālo resursu ieguves perspektīvu dēļ. Vai Tramps to izdarīs vardarbīgā veidā ar militāru spēku? Iespējams, bet tad var būt, ka nākamais ASV prezidents salu vienkārši atdos atpakaļ dāņiem. Trampa biznesmeņa domāšanas veidam atbilstošāk būtu pamēģināt salu nopirkt, katram Grenlandes iedzīvotājam piesolot miljonu par amerikāņiem labvēlīgu balsojumu referendumā.
Tramps nav nekāds demokrāts