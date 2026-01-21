Gulbenes novadā, uz Sudalezera, aizvadītajās dienās notikusi pamatīga jezga — ziemas izklaide ar automašīnu beigusies ar spēkrata nogrimšanu ezerā. Vadītājs notikuma vietu pametis, taču apkārtējiem jau radušās aizdomas, kam varētu būt saistība ar šo incidentu, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pie ezera pulcējās daudzi interesenti, kamēr glābēji vairākas stundas strādāja, lai automašīnu izceltu no ūdens. Spēkrats atradies ievērojamā attālumā no krasta un vairāku metru dziļumā. Glābšanas darbos bija jāzāģē āliņģis un jāiesaista arī ūdenslīdēji.
"Automašīna atradās aptuveni 70 metru attālumā no krasta un apmēram piecu metru dziļumā," skaidro VUGD pārstāve.
Par notikušo tika informēts Valsts vides dienests, tomēr, tā kā netika konstatēti papildu riski vai bīstamas vielas, plašāka izmeklēšana netika sākta. Vienlaikus vaicāts pašvaldībai, vai vispār atļauts ar transportlīdzekļiem atrasties uz šīs ūdenstilpes. Pašvaldībā norāda — konkrēts aizliegums nav noteikts, taču drošības izvērtēšana ir katra paša atbildība.
Lai gan automašīna ezerā bija pamesta un vadītājs nebija sastopams, neoficiāla informācija liecina, ka spēkrats varētu piederēt Gulbenes novada domes deputātam. Sociālajos tīklos redzams, ka vīrietim jau iepriekš bijusi aizraušanās ar braukšanu pa ledu.
"Tāda neoficiāla informācija ir, ka tas pieder deputātam, un, ka viņš pats ir bijis pie stūres,"
norāda pašvaldības pārstāvis.
Pašlaik likumsargiem jānoskaidro, vai automašīna uz ledus uzbraukusi apzināti vai notikusi tehniska ķibele, kā arī — vai nodarīts kaitējums dabai un vai kādam būs jāuzņemas atbildība par notikušo.
Plašāk uzziniet 20. decembra "Degpunktā" sižetā.
Notikumam līdzi sekoja un par to savā "Facebook" profilā ziņoja arī Ojārs Mūrmanis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu