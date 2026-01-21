Labdarības organizācija "Ziedot.lv" sākusi ziedojumu vākšanu, lai sniegtu palīdzību Bauskas ielas sprādzienā cietušajiem iedzīvotājiem, pastāstīja organizācijas pārstāve Ilze Ošāne.
Ziedojumu kampaņa uzsākta pēc Bauskas ielas 15. nama iedzīvotāju kopīga lūguma. Organizācijā norāda, ka sprādziena dēļ
74 ģimenes palikušas bez mājokļa un visas iedzīves.
Līdz būvekspertīzes slēdziena saņemšanai par ēkas drošību iedzīvotājiem nav atļauts atgriezties savos dzīvokļos, lai izglābtu sprādzienā vai salā vēl nebojātās mantas. Vienlaikus viņiem jāturpina segt izdevumi par ēkas apsardzi, teritorijas nožogojumu un sprādziena seku novēršanu.
Tā kā šādas izmaksas dzīvokļu īpašniekiem pašiem nav pa spēkam, visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti neatliekamo izdevumu segšanai — apsardzei, teritorijas norobežošanai, sprādziena seku likvidēšanai un citiem drošībai nepieciešamiem darbiem, lai palīdzētu ģimenēm šajā ārkārtas situācijā.
Ziedot iespējams organizācijas mājaslapā, izvēloties projektu "Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem". Ziedojumus var veikt gan ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību, gan jebkurā bankas filiālē, pārskaitot līdzekļus "Ziedot.lv" kontam ar norādi uz minēto mērķi.
Organizācija uzsver, ka no ziedojumiem netiek ieturēta nekāda komisijas vai starpniecības maksa — visa saziedotā summa pilnā apmērā nonāk paredzētajam mērķim, un administratīvās izmaksas no ziedojumiem netiek segtas.
Jau ziņots, ka Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva. Gāzes sprādziena rezultātā bojā gājis AS "Gaso" darbinieks, informēja uzņēmuma pārstāve Jana Rubinčika.
Nelaimē bojā gāja vēl viens cilvēks, vairāki guva traumas, bet pamest ēku nācās visiem mājas iedzīvotājiem.
