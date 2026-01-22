Potītes traumu guvušais Rodrigo Ābols, kurš nevarēs palīdzēt Latvijas izlasei olimpiskajās spēlēs Milānā, šosezon tomēr varētu vēl atgriezties laukumā.
Tā pavēstījis latvieša pārstāvētā NHL kluba Filadelfijas "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets. Ja uzbrucējam izdosies laikus atlabt, viņš teorētiski var palīdzēt valstsvienībai pasaules čempionātā, kas 16. maijā sāksies Šveicē.
Tikmēr pēc pleca savainojuma ledus treniņus ir atsācis cits izlases hokejists Kristers Gudļevskis, kurš spēlē Vācijā. Viņš ir viens no trim vārtsargiem olimpiskajā izlasē. Savukārt aizsargs Kristiāns Rubīns, kurš rokas traumas dēļ šosezon vēl nebija spēlējis, viņnedēļ aizvadīja pirmās divas spēles Čehijas čempionātā.
