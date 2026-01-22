Ceturtdienas rītā gandrīz visā Latvijā gaisa temperatūra ir augstāka par -7 grādiem, taču aukstuma sajūtu pastiprina brāzmains vējš, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Pulksten 5 gaisa temperatūra svārstījās no -3,3 grādiem Kolkā un -3,4 grādiem Mērsragā līdz -7,3 grādiem Alūksnē un Daugavpilī, savukārt Rucavā tā sasniedza -9,7 grādus. Debesis lielākoties bija apmākušās, vietām nedaudz sniga, bet vējš putināja iepriekš uzsnigušo sniegu. Austrumu vējš valsts rietumu un centrālajā daļā brāzmās pastiprinājās līdz 11–16 metriem sekundē.
Autoceļi daudzviet ir slideni apsarmojuma, apledojuma un sniegvilkšņu dēļ. Vienlaikus, pieaugot vēja stiprumam, uzlabojusies gaisa kvalitāte — daudzviet tā novērtēta kā ļoti laba.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no 6–7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23–24 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Rīgā rīts ir apmācies, austrumu vējš brāzmās sasniedz līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra ir -4 grādi. Sniega biezums pilsētas centra novērojumu stacijā sasniedz 12 centimetrus.
Trešdien maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,5 grādiem Kolkā līdz -8,6 grādiem Saldū. Tikmēr augstākā gaisa temperatūra Eiropā 21. janvārī sasniedza +21 grādu Spānijas ziemeļu piekrastē, bet zemākā temperatūra naktī uz ceturtdienu tika reģistrēta Norvēģijas ziemeļos — -24 grādi, un Krievijā — līdz pat -37 grādiem.
Ceturtdien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, vietām brīžiem debesis skaidrosies. Atsevišķos rajonos iespējams neliels sniegs un sniegvilksnis. Austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9–13 metriem sekundē, bet Kurzemē vietām — līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi.
Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, un starp mākoņiem brīžiem var parādīties saule. Pie mērena austrumu vēja gaisa temperatūra saglabāsies ap -4 grādiem.
Laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī svārstās no 1014 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos līdz 1022 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
