Latvijas biatlona uzlecošā zvaigze Rihards Lozbers vakar Somijas pilsētiņā Imatrā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas junioru čempionātā 15 km individuālajā distancē.
Talsenieks šaušanā neaizvēra trīs mērķus, par katru kļūdu nopelnot papildus 45 sekunžu sodu pie rezultāta. No uzvaru guvušā čehu biatlonista Davida Eliāša viņš atpalika 38,2 sekundes, bet no sudrabu izcīnījušā austrieša Mati Pintera 12,1 sekundi. Eliāšs šaušanā kļūdījās divas reizes, Pinters vienu.
Savukārt juniorēm 12,5 km distancē Elza Bleidele bija ceturtā, bet Estere Volfa, kas tāpat kā Lozbers piedalīsies olimpiskajās spēlēs, septītā. Bleidele šaušanā neaizvēra četrus mērķus, Volfa piecus. No bronzas medaļas Bleidele atpalika 7,1 sekundi. Volfa pagājušajā nedēļā Madonā izcīnīja divas uzvaras IBU Eiropas kausa sacensībās junioriem.
