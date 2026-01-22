Pēc vairāk nekā desmit stundas ilgas sēdes Rīgas dome trešdien apstiprināja galvaspilsētas šā gada budžetu, paredzot 1,5 miljardu eiro ieņēmumus un 1,7 miljardu eiro izdevumus.
Budžeta pieņemšanu atbalstīja 34 koalīcijas deputāti, pret balsoja 22 opozīcijas pārstāvji, bet vēl trīs opozīcijas deputāti balsojumā nepiedalījās.
Šogad Rīgas pašvaldības ieņēmumi plānoti par 37,6 miljoniem eiro lielāki nekā pērn, sasniedzot 1,508 miljardus eiro, kamēr pērn tie bija paredzēti 1,47 miljardu eiro apmērā. Izdevumi iecerēti 1,702 miljardu eiro apjomā — par gandrīz 194 miljoniem eiro vairāk nekā ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi šogad prognozēti nepilna 1,056 miljarda eiro apmērā, no tiem lielāko daļu — 934 miljonus eiro — veidos iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet 119 miljonus eiro paredzēts iegūt no nekustamā īpašuma nodokļa. Vēl gandrīz 352 miljoni eiro budžetā ieplūdīs valsts transfertu veidā, tostarp teju 63 miljoni eiro Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.
Lielākā budžeta daļa — 36,9% jeb 628,2 miljoni eiro — atvēlēta izglītībai. Ekonomiskajai darbībai paredzēti 24,6% jeb 418,9 miljoni eiro, sociālajai aizsardzībai — 14,2% jeb 240,8 miljoni eiro. Vispārējiem valdības dienestiem plānoti 117,5 miljoni eiro, savukārt pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī atpūtai un kultūrai — nedaudz vairāk par 49 miljoniem eiro katrai no jomām. Sabiedriskajai kārtībai paredzēti 37,3 miljoni eiro, bet vides aizsardzībai un veselībai — mazāk par vienu procentu no kopējiem izdevumiem.
Rīgas
iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šogad veidos vairāk nekā 137 miljonus eiro jeb 8% no budžeta,
bet neparedzētiem gadījumiem rezervēti 7,7 miljoni eiro.
Pašvaldība informē, ka šogad par 5% līdz 10% pieaugs atalgojums Rīgas pašvaldības policijas, bāriņtiesas, Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra un Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri nodrošina pamatfunkcijas.
2026. gadā Rīga plāno vairāk nekā 200 miljonu eiro investīcijas izglītībā, transportā un pilsētvides attīstībā. No tiem 78 miljoni eiro paredzēti nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, tostarp Vanšu tilta, Jorģa Zemitāna tilta un Gaisa tilta atjaunošanai, kā arī Kundziņsalas pārvada un Dienvidu tilta ceturtās kārtas izbūvei.
Pilsētvides labiekārtošanai un gājēju drošības uzlabošanai paredzēti 5,3 miljoni eiro — plānots izbūvēt 20 jaunas gājēju pārejas, uzlabot 40 esošās, izveidot piecas drošas skolas zonas un attīstīt veloinfrastruktūru.
Izglītības jomā
turpināsies Mežaparka sākumskolas būvniecība,
kā arī tiks pabeigta piecu skolu āra stadionu atjaunošana. Papildus, piesaistot fonda "Palīdzība poļiem Austrumos" finansējumu, paredzēta sporta infrastruktūras sakārtošana Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā.
Šogad iecerēta arī Sociālā dienesta reforma, kas paredz gan atalgojuma, gan darba vides uzlabošanu. Sociālajai sfērai piešķirti papildu 16,2 miljoni eiro, kopējam finansējumam sasniedzot 158,2 miljonus eiro.
Latviešu valodas apguves stiprināšanai Rīgas izglītības iestādēs papildus atvēlēti 3,9 miljoni eiro. Tāpat palielināts pašvaldības līdzfinansējums privāto pirmsskolu audzēkņu vecākiem.
Pašvaldība norāda, ka 2026. gadā tiks īstenotas reformas uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un investīciju piesaistei, kā arī plānoti grozījumi Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, lai mazinātu administratīvo slogu. Opozīcijas iesniegtie 70 priekšlikumi domes sēdē tika noraidīti.
