Aukstā laika dēļ Latvijā strauji pieaudzis pieprasījums pēc apkures granulām un briketēm, radot kritisku situāciju tirgū. Pašlaik pieprasījums pēc šī kurināmā veida ievērojami pārsniedz piedāvājumu, kā rezultātā veidojas liels deficīts un garas pircēju rindas, vēsta 360TV Ziņas.
Situācija ar kurināmā pieejamību ir kļuvusi par galveno tematu sociālajos medijos. Iedzīvotāji no visas Latvijas ziņo par tukšiem plauktiem lielākajos būvmateriālu tirdzniecības tīklos.
Sanita, Rīgas iedzīvotāja: "Aizbraucu uz tuvējo būvmateriālu veikalu, kur darbiniece uzreiz informēja – ja esmu atbraukusi pēc granulām vai briketēm, varu braukt meklēt citur, jo viss ir izpirkts. Tādu kā es tur bija daudz, mašīnas griezās riņķī un devās prom. Pieķēros granulu 'medībām'."
360 Ziņas apzinātie ražotāji apstiprina – pieprasījums audzis tik strauji, ka noliktavas ir burtiski iztukšotas. Ražošanas process ir laikietilpīgs, un rūpnīcas nespēj vienā dienā kāpināt apjomus, lai apmierinātu pēkšņo pīķa pieprasījumu.
Pašreizējie ierobežojumi tirgū:
- Gaidīšanas rindas: Piemēram, Inčukalna ražotnē pieraksts šobrīd ir uz februāra beigām.
- Pirkuma limiti: Lai nodrošinātu kurināmo pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām un cīnītos ar pārpircējiem, ražotāji ierobežo pārdošanas apjomu – bieži vien tie ir tikai 20–30 maisi vienai personai.
Eksperti aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un plānot kurināmā rezerves savlaicīgāk, vienlaikus brīdinot neuzķerties uz krāpnieku sludinājumiem internetā, kas sola tūlītēju piegādi par neadekvāti augstām cenām. Situācija varētu stabilizēties tikai līdz ar pavasarīgāka laika iestāšanos.
