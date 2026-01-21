Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts pazudušā 2009. gadā dzimušā Māra Stefanoviča meklēšanā. Zināms, ka 15. janvārī ap pulksten 12.00 jaunietis pameta Ģimenes atbalsta centru "Saule", kas atrodas Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, un kopš tā laika par viņa atrašanās vietu ziņu nav.
Iespējams, viņš varētu atrasties Valmierā.
Pazīmes: augums apmēram 1,65 metri, sīkas miesasbūves, ar noslieci uz klaiņošanu.
Ikvienu, kurš zina jaunieša iespējamo atrašanās vietu vai var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, aicina nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņiem 25484675 vai 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu