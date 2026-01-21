Uzsākot jauno gadu, grupa "Atkala" laiž klajā singlu "Naktī" un izziņo savu debijas albumu, kas pie klausītājiem nonāks vasaras sākumā. Ar šo dziesmu grupa pievēršas tām stundām, kurās realitāte kļūst klusāka, bet iekšējās sajūtas — skaļākas.
Dziesma "Naktī" atklāj mirkli, kad pazūd skaidrs virziens uz priekšu un nākotne šķiet nenoteikta. Nakts šajā skaņdarbā kļūst par telpu, kur līdzās pastāv neziņa, trauslums un savdabīgs skaistums, ļaujot klausītājam iegrimt brīdī bez skaidrām atbildēm. Tā simbolizē tumsu, kas vienlaikus var gan biedēt, gan mirdzēt, un kur nezināmais ir pastāvīgs pavadonis. Skaņdarba skanējums atstāj telpu domām un aicina klausītāju uzkavēties šajā starpstāvoklī.
Dziesma "Naktī" tapusi pirms četriem gadiem, taču tikai šobrīd tā nonāk pie klausītājiem, iegūstot jaunu nozīmi un kontekstu grupas radošajā attīstībā.
Grupa "Atkala" pārstāv latviešu rokmūzikas skanējumu un tajā ir četri mūziķi: Matīss Mateuss Kalniņš, Matīss Villa, Marius Beks un Ernests Ervīns Dovgāns.
Dziesmu tapšanā iesaistās arī citi jaunās paaudzes nozares profesionāļi, tostarp grafiskā dizainere Līna Leicane, producents Kristers Stabulnieks un menedžere Sintija Beitāne.
"Atkala" savu darbību uzsāka 2025. gada jūnijā ar debijas singlu "Divatā", kas guva atskaņojumus Latvijas radio stacijās un iekļuva dažādos straumēšanas platformu atskaņošanas sarakstos. Augustā grupa izdeva otro dziesmu "Varbūt tikai šovakar" un uzstājās uz lielās skatuves pasākumā "Alternatīvā Rīga" Rīgas dzimšanas dienas svinību ietvaros Uzvaras parkā. Savukārt novembrī "Atkala" piedalījās mūzikas un mākslas festivālā "BILDES", un grupas pirmie singli jau sasnieguši radio rotāciju.
