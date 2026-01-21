Vangažos, Vidzemes ielā esošā daudzdzīvokļu namā iedzīvotāji jau ilgstoši saskaras ar apkures problēmām, ziņo raidījums "Bez Tabu". Viens no viņiem — Genādijs, kurš dzīvoklī dzīvo gandrīz 30 gadus, stāsta, ka, neskatoties uz nomainītiem logiem un radiatoriem, telpās joprojām ir auksts.
Dienā temperatūra bieži nepārsniedz 15 grādus, tādēļ ikdienā nākas ģērbties silti. Naktīs situāciju daļēji uzlabo segas, taču no rītiem aukstums atkal ir jūtams.
"Man tagad ir jāmaksā 98 eiro par apkuri. Bet paši redzējāt, ka radiatori ir knapi silti.
Maksāt par to kā nav — kaut kads bezsakars,"
norāda Genādijs, uzsverot, ka pensionāram izmantot elektriskos sildītājus ir par dārgu.
Līdzīgā situācijā ir arī citi mājas iedzīvotāji. Dažos dzīvokļos temperatūra svārstās ap 14–17 grādiem, un cilvēki spiesti pielāgoties — siltāk ģērbties un samierināties ar diskomfortu. Vairāki iedzīvotāji norāda, ka vēršanās pie apsaimniekotāja būtisku risinājumu līdz šim nav devusi.
Sazinoties ar mājas apsaimniekotāju SIA "Vilkme", uzņēmuma inženiertehniskās nodaļas vadītājs Matīss Kempe skaidro, ka ēka ir veca un apkures sistēma ir savu laiku nokalpojusi.
"Cauruļu kalpošanas laiks ir beidzies, un pilnīga sistēmas atjaunošana apkures sezonā nav iespējama,"
atzīst Kempe.
Apsaimniekotāja pārstāvis norāda, ka ilgtermiņā nepieciešama iekšējo tīklu nomaiņa, kas būtu plānojama nākamajā būvniecības sezonā, vienlaikus solot meklēt risinājumus, lai arī šajā ziemā iedzīvotājiem nodrošinātu siltumu.
