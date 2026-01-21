"Es nezinu, kāpēc kāds ir bijis tik intereses bagāts un izdomājis, ka vispirms ir jāizveido šie pāļi. Es esmu vērsusies pie satiksmes ministra ar uzdevumu aprēķināt. Man šobrīd nav tie dati, Satiksmes ministrijai ir jāaprēķina un jāatnes risinājums," klāstīja valdības vadītāja Evika Siliņa. 

Varēja rasties priekšstats, ka viņai uzdots jautājums par kādu specifisku tēmu, kas tikai nupat nonākusi mediju un sabiedrības uzmanības lokā. Premjerei vēl nav bijis laika tajā iedziļināties, taču viņa tūlīt nopietni tam ķersies klāt un jau tuvākajā laikā mēs redzēsim izlēmīgu rīcību… Taču jautājums bija nevis par kādu jaunu problēmu, bet par kārtējo epizodi skumjajā sāgā ar nosaukumu "Rail Baltica". Savukārt Siliņas atbilde labi nodemonstrēja vienu no galvenajiem šīs problēmas cēloņiem – to, ka šis milzīgais projekts lielā mērā ir ticis īstenots pašplūsmā, bez politiskas virsvadības un kontroles, jo iepriekš tādas īsti nav bijis ne no atbildīgajiem ministriem, ne no premjeriem un, šķiet, nav arī šobrīd.

Kas tad tagad noticis ar "Rail Baltica"? "Nothing special" – 

