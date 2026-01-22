Tartu cietumā pirmie ieslodzītie no Zviedrijas saskaņā ar Igaunijas un Zviedrijas vienošanos, domājams, ieradīsies šā gada otrajā pusē, un saistībā ar to cietums plāno pieņemt jaunus darbiniekus, paziņoja Tartu cietuma direktore Merle Ulsta.
"Pašlaik mēs sagaidām, ka gada otrajā pusē pie mums ieradīsies pirmais ieslodzītais, ja ratifikācija noritēs saskaņā ar plānu. Vēlos uzsvērt, ka viņi ieradīsies pakāpeniski, nevis visi uzreiz," viņa teica. Pašlaik Tartu cietumā ir 160 amata vietas. Kad cietums sāks darboties pilnā apjomā, plānots pieņemt vēl apmēram 250 darbinieku. Ulsta paskaidroja, ka tiem, kas vēlas strādāt cietumā, ir jābūt empātiskiem un labā fiziskā formā. Saziņa ar zviedru ieslodzītajiem notiks angļu valodā. Cietuma direktore norādīja, ka jauno darbinieku nolīgšana sāksies tad, kad Igaunija un Zviedrija būs ratificējušas līgumu. "Es teiktu, ka apsargu ikdienas darbā nebūs lielu atšķirību, taču viņiem būs jāņem vērā kultūras atšķirības," atzina Ulsta, piebilstot, ka darba iespējas tiks piedāvātas arī tiem, kas šogad pēc vidusskolas vai profesionālās skolas beigšanas neies armijā. Visiem apsargiem būs piecu mēnešu apmācības darba vietā. Tartu cietuma apsarga pamatalga no šā gada ir 2400 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, informēja Ulsta. Jaunu darbinieku atlase varētu būt nepieciešama tikai šā gada beigās vai nākamā gada sākumā, norādīja Tieslietu ministrijas vicekanclers cietumu jautājumā Raits Kūze. Viņš paskaidroja, ka uz Igauniju netiks nogādāti par teroristiskiem noziegumiem notiesātie, sievietes, nepilngadīgie, personas ar garīgiem traucējumiem, kā arī personas, kas notiesātas par noziegumiem pret valsti. Kopumā plānots pakāpeniski uz Tartu pārvest 600 ieslodzīto no Zviedrijas. "Pašlaik Tartu cietuma slēgtajā daļā atrodas apmēram 250 ieslodzīto. Viņus pārvietos uz citiem cietumiem, un viņu vietā ieradīsies ieslodzītie no Zviedrijas," paskaidroja vicekanclers. Ieslodzītie no Zviedrijas netiks atbrīvoti Igaunijas teritorijā. Vienošanās paredz, ka dažus mēnešus pirms soda termiņa beigām viņi tiks pārvesti atpakaļ uz Zviedriju, paziņoja Kūze. "Soda izciešanas laikā slēgtā cietumā Tartu ik dienas klāt būs vairāki desmiti zviedru darbinieku, kuri palīdzēs un konsultēs igauņu kolēģus," teica vicekanclers. Tartu cietums arī piedāvās apsargiem angļu valodas kursus. Pērn jūnijā Igaunijas Tieslietu un digitālo lietu ministrija parakstīja līgumu, kas paredz, ka Zviedrijā notiesātas personas var tikt nosūtītas izciest sodu Igaunijā. Pašlaik abās valstīs notiek līguma ratificēšanas process. Igaunijā likums par ratifikāciju ir pieņemts pirmajā lasījumā parlamentā, un ratifikācija ir plānota pavasarī.
