Tenisa mīļotājiem šī un nākamā nedēļa aizritēs svētku noskaņā, jo pasaules otrajā malā Melburnā gaitu uzņem sezonas pirmais "Grand Slam" – Austrālijas atklātais čempionāts.
Tā vairāk nekā 100 gadu ilgajā vēsturē bijuši ne tikai vareni dueļi, bet arī skaļi skandāli un viens no tiem risinājās tieši pirms 36 gadiem. Amerikānis Džons Makinrojs kļuva par pirmo profesionālo tenisistu, kurš tenisa atklātajā ērā "Grand Slam" turnīra spēles laikā nopelnīja diskvalifikāciju un ar kaunu tika patriekts no sacensībām.
Sliktākais brīdis karjerā
Makinrojs 1990. gadā bija savas karjeras norietā. Viņš jau sen bija iemantojis tenisa "sliktā puiša" slavu, daudzreiz ar savu uzvedību kaitinot tolaik vēl stipri aristokrātiskā tenisa publiku. Viņš bija spļāvis skatītājiem, rādījis tiem vidējo pirkstu, skaļi ieteicis tiesnesim paaugstinājuma mikrofonu izmantot kā medicīnisko svecīti, nemaz nerunājot par tiesnešu lamāšanu un rakešu laušanu, kas bija gandrīz vai neatņemama Makinroja spēles un uzvedības sastāvdaļa. Neskaitāmi naudas sodi, īsāki vai garāki diskvalifikācijas termiņi (lielākais – divi mēneši), tas viss bija Džona Makinroja tenisa somā, kurā gan krietni iespaidīgāk izskatījās septiņi "Grand Slam" turnīra uzvarētāja tituli. Pateicoties tiem, tenisa sabiedrība bieži vien norija rūgtuma krupi, ko sagādāja ekscentriskais amerikānis. Tomēr 1990. gadā pacietības mērs daudziem bija pilns, un ar norietēt sākušo tenisa zvaigzni neviens vairs negribēja auklēties.
Kas tad notika 1990. gada turnīrā? Makinrojs bez starpgadījumiem aizspēlējās līdz ceturtajai kārtai, kurā pretim nāca zviedrs Mikaēls Pernforss. Džons bija mača favorīts un pirmo setu Makinrojs paņēma kā iesildoties (6-1). Otrajā jau līdzvērtīga cīņa ar zviedra labāku galotni (4-6), savukārt trešajā setā, esot vadībā ar 4-2, Makinrojs pats sev izraka bedri. Līnijtiesnesei nokliedzot autu pēc vienas no izspēlēm, viņš neizturēja.