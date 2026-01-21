Ukrainas jautājuma risināšanai jābūt Eiropas un NATO atbildībai, nevis ASV, trešdien Pasaules ekonomikas forumā Davosā laikā paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Viņus neapmierina tas, kā mēs rīkojamies — es runāju par NATO un Eiropu. Ukrainas problēmai jābūt viņu, nevis mūsu ziņā," sacīja Tramps.
Viņš uzsvēra, ka Savienotās Valstis no Eiropas šķir plašs okeāns, tādēļ ASV ar šo konfliktu neesot tiešas saistības. "Mūs nošķir liels, skaists okeāns, un tam ar mums nav nekāda sakara," norādīja prezidents.
Vienlaikus Tramps piebilda, ka plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai gan vēlāk precizēja, ka tikšanās paredzēta ceturtdien, nevis trešdien. "Iespējams, ka viņš šobrīd ir auditorijā," piebilda ASV prezidents.
Tomēr Zelenskis savu vizīti Davosā atcēla. Šopēcpusdien Ukrainas prezidents piedalījās sanāksmē par situāciju Ukrainas enerģētikas sektorā, kas pēdējā laikā cietis no pastiprinātiem okupantu karaspēka uzbrukumiem.
Šo triecienu rezultātā trešdienas rītā Kijiva bez apkures palika aptuveni 4000 mājokļu, savukārt četros Ukrainas apgabalos tika pārtraukta elektroapgāde.
Grenlandes jautājums
Tramps arī uzsvēra, ka negrasās izmantot militāru spēku, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi, atkārtoti norādot, ka Savienotajām Valstīm būtu jākļūst par tās īpašnieci.
Tramps sacīja, ka ASV teorētiski būtu spējīgas panākt savus mērķus ar militāru spēku, taču šādu rīcību neplāno.
"Mēs, iespējams, neko nepanāktu, ja vien es neizvēlētos pielietot pārmērīgu spēku, kur
mēs, atklāti sakot, būtu neapturami, bet es to nedarīšu,"
viņš norādīja, piebilstot, ka šis paziņojums kliedējis iepriekš izskanējušās bažas par iespējamu militāru rīcību.
"Man nav nepieciešams izmantot spēku. Es to nevēlos darīt un nedarīšu," uzsvēra ASV prezidents.
Vienlaikus Tramps aicināja nekavējoties sākt sarunas par Grenlandes statusu un tās iespējamu nonākšanu ASV īpašumā. Viņaprāt, tikai Savienotās Valstis spēj nodrošināt šīs teritorijas aizsardzību, attīstību un infrastruktūras uzlabošanu. "Tas ir galvenais iemesls, kāpēc es vēlos tūlītējas sarunas par Grenlandes nākotni," sacīja Tramps.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu