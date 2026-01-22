Nepilnas trīs nedēļas pēc meitas piedzimšanas dziedātāja Ieva Sutugova jau atkal kāpusi uz skatuves, pārsteidzot ar enerģiju un labu formu. Pagājušajā nedēļā viņa piedalījās kolēģa jubilejas pasākumā, apliecinot, ka arī jaunais mammas statuss netraucē aktīvai skatuves dzīvei.
Aizvadītajos Ziemassvētkos Ieva Sutugova un mūziķis Jānis Miltiņš sagaidīja savu otro bērnu — meitu Rotu.
Jau pusotru nedēļu pēc dzemdībām dziedātāja 3. janvārī uzstājās "Xiaomi" arēnā Raimonda Paula teātra un kino mūzikas koncertā, bet vēl pēc nedēļas priecēja publiku aktiera Jāņa Skaņa 75. jubilejā VEF Kultūras pilī.
Ieraugot Ievu piegulošā tērpā, viņas kolēģis Jānis Skanis ar humoru norādīja uz straujo formas atgūšanu. Atbildot uz to, dziedātāja jokojot noteica:
"Man ir baigi labā diēta, Jānīt!"
solot pat ar to padalīties.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
