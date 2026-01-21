ASV prezidenta Donalda Trampa rīcība un publiskie izteikumi izraisījuši jaunu satraukuma vilni Vašingtonā un Eiropā. Ar aicinājumu izvērtēt prezidenta atbilstību amatam klajā nācis Džonatans Reiners, mirušā ASV viceprezidenta Dika Čeinija ilggadējais ārsts un kardiologs, vēsta "Independent".
Par iemeslu tam kļuvusi Trampa vēstule Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem, kas pirmdien nopludināta medijos. Tajā Tramps asi reaģē uz to, ka nav saņēmis Nobela Miera prēmiju, norādot, ka pēc šādas viņa miera centienu "ignorēšanas", viņš vairs nejūtot pienākumu "domāt tikai miera kategorijās".
"Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma man nepiešķirt Nobela Miera prēmiju par astoņu karu izbeigšanu, es vairs nejūtu pienākumu domāt tikai par mieru," žēlojās ASV prezidents. "Lai gan domas par mieru vienmēr būs dominējošas, tagad es varu domāt arī par to, kas ir nepieciešams Amerikas Savienotajām Valstīm," viņš piebilda.
Divpartiju izmeklēšana
Reiners platformā X norādīja, ka šī vēstule un fakts, ka Baltais nams to izplatījis arī citām Eiropas valstīm, būtu pietiekams pamats divpartiju Kongresa izmeklēšanai par prezidenta piemērotību amatam.
"Šī vēstule pati par sevi, kā arī tas, ka prezidents licis to izplatīt Eiropas partneriem, prasa nopietnu izmeklēšanu par prezidenta mentālo stāvokli," raksta ārsts.
Vienlaikus Tramps turpina publiski demonstrēt provokatīvu uzvedību sociālajos tīklos. Platformā Truth Social viņš ievietojis ar mākslīgo intelektu ģenerētus attēlus, kuros redzams Baltajā namā "pamācot" Eiropas līderus pie kartes, kur Grenlande un Kanāda attēlotas kā ASV teritorija. Citā attēlā Tramps kopā ar viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio it kā iesprauž ASV karogu Grenlandes zemē.
Draudi Francijai un diplomātiskais skandāls
Situāciju saasināja arī Trampa draudi noteikt 200% muitas tarifus Francijas vīnam un sieram. Tie izskanēja pēc tam, kad Tramps publiskoja privātu īsziņu, ko saņēmis no Francijas prezidenta Emanuela Makrona. Tajā Makrons paudis neizpratni par Trampa rīcību Grenlandes jautājumā.
Šāda privātas diplomātiskas sarakstes publiskošana izpelnījusies kritiku arī ASV iekšpolitikā.
Demokrāti runā par 25. grozījumu
Reiners nav vienīgais, kurš publiski apšauba prezidenta mentālo veselību. Demokrātu kongresmene Jasamina Ensari no Arizonas paziņojusi:
"ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūs visus. ASV Konstitūcijas 25. grozījums pastāv zināmu iemeslu dēļ – tas ir jāpiemēro nekavējoties."
Šis Konstitūcijas grozījums paredz kārtību, kādā prezidenta pienākumu pildīšana var tikt uzticēta viceprezidentam gadījumos, ja valsts vadītājs veselības – gan fizisku, gan psiholoģisku – apsvērumu dēļ vairs nespēj pilnvērtīgi veikt amata funkcijas. Regulējums ietver divus scenārijus: prezidenta paša iniciētu pilnvaru nodošanu, kā arī procedūru, ko var iedarbināt viceprezidents kopā ar valdības kabinetu.
Šobrīd šāda iespēja tiek apspriesta politiskajās aprindās, taču eksperti uzsver, ka 25. grozījuma īstenošana praksē ir juridiski sarežģīta un politiski ļoti jutīga, turklāt ASV vēsturē tā piemērota tikai izņēmuma gadījumos.
Arī senators Eds Markijs un kongresmenis Ēriks Svolvels aicinājuši iedarbināt 25. grozījumu, kas ļauj prezidenta kabinetam atstādināt prezidentu, ja tiek atzīts, ka viņš nav spējīgs pildīt amata pienākumus.
Savukārt Džonsa Hopkinsa universitātes emeritētais profesors un bijušais ASV Valsts departamenta padomnieks Eliots Koens Trampa vēstuli Norvēģijas premjerministram komentējis skarbi:
"Šai vēstulei ir tikai viens iespējamais izskaidrojums – mentāla saslimšana."
Kritika arī Eiropā
Zviedru ekonomists Anderss Oslunds, Sociālo un ekonomisko pētījumu centra Starptautiskās padomes vadītājs, sociālajos tīklos ironiski vaicājis:
"Vai ASV tiešām nav spējīga nodrošin Trampam nepieciešamo mentālo ārstēšanu?"
Baltais nams noraida pārmetumus
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita noraidījusi jebkādas spekulācijas par prezidenta veselību, apgalvojot, ka Trampam "nav ko slēpt", atšķirībā no viņa priekšgājēja Džo Baidena, kurš, pēc Levitas teiktā, esot slēpis savu veselības stāvokli.
Pats Tramps tikmēr turpina uzbrukumus Eiropas līderiem un otrdienas rītā publicējis vairākus jaunus ierakstus Truth Social, vēl vairāk pastiprinot spriedzi transatlantiskajās attiecībās.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
