Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) 21. janvārī sociālās tīklošanās vietnē "X" aicinājis Īlonu Masku iegādāties nacionālo lidsabiedrību "airBaltic".
ASV uzņēmējs Īlons Masks publiski pieļāvis iespēju iegādāties Īrijas zemo cenu aviokompāniju "Ryanair" un sociālajā platformā "X" rīkoja aptauju, aicinot lietotājus paust viedokli, vai viņam vajadzētu iegādāties "Ryanair".
Uz to reaģējis Valainis (ZZS) rakstot: "Pērc airBaltic. Viņiem jau ir Starlink — pierādi, ka vari uzbūvēt ko spēcīgāku par Ryanair."
"X" lietotāji uz to reaģējuši ar neizpratni un ironiju:
Īlons Masks publiski aicinājis atlaist aviokompānijas "Ryanair" vadītāju O'Līriju un nodēvējis viņu par "īstu idiotu".
Domstarpības starp abiem izcēlušās pēc O'Līrija intervijas Īrijas radiostacijai "Newstalk". Tajā "Ryanair" vadītājs noraidīja iespēju lidsabiedrības lidmašīnās ieviest bezvadu internetu, izmantojot Maska dibinātā uzņēmuma "SpaceX" satelītsakaru sistēmu "Starlink". O'Līrijs norādīja, ka šādas tehnoloģijas izmantošana gadā varētu izmaksāt līdz 250 miljoniem ASV dolāru, jo antenas palielinātu lidmašīnu gaisa pretestību un degvielas patēriņu.
Viņš arī uzsvēra, ka "Ryanair" pasažieri neesot gatavi maksāt par interneta pakalpojumu lidojumu laikā.
Komentējot Maska izteikumus, O'Līrijs intervijā pauda asu kritiku: "Īlons Masks neko nezina par lidojumiem un gaisa pretestību. Godīgi sakot, es nepievērstu nekādu uzmanību tam, ko Īlons Masks publicē savā izgāztuvē, ko viņš sauc par "X"," sacījis aviokompānijas vadītājs.
Viņš savu nostāju pastiprināja ar vēl skarbāku vērtējumu: "Viņš ir idiots. Ļoti bagāts, bet tāpat idiots," piebilda O'Līrijs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu