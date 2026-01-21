ASV prezidents Donalds Tramps neatkāpjas no ieceres sagrābt Grenlandi, pret valstīm, kas pretojas šim lēmumam, piemērojis 10% tarifu tirdzniecībai ar ASV. Savu nostāju šajā jautājumā izteikušas arī Latvijas amatpersonas, taču viedokļi bijuši visai lakoniski, nekritizējot ASV prezidentu, vēsta 360TV Ziņas.
Deeskalāciju pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem par ieceri pārņemt kontroli Dānijas autonomajā teritorijā Grenlandē iespējams panākt tikai ciešā sadarbībā un tiešās sarunās starp ASV un Eiropas valstu līderiem, šādu viedokli pirmdien pauda Latvijas premjere Evika Siliņa (JV).
Siliņa skaidroja, ka koalīcijā pirmdien pārrunāts jautājums par situāciju Grenlandē un Arktikas drošības nozīme. Viņa uzsvēra, ka Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts atbalsta astoņu Eiropas valstu kopīgo paziņojumu par notikumiem Grenlandē.
Siliņa atzina, ka šis jautājums ir nozīmīgs transatlantisko attiecību kontekstā, tāpēc esot būtiski uzturēt stabilu sadarbību ar partneriem un mazināt publiskajā telpā izskanošo eskalējošo retoriku, dodot priekšroku diplomātiskiem risinājumiem. Līdzīgu viedokli pauda arī ārlietu ministre Baiba Braže.
360TV Ziņas vēlējās noskaidrot, kādēļ Latvijas amatpersonas izvairās no tiešas kritikas izteikšanas Donaldam Trampam, kurš faktiski piedraud ar militāru eskalāciju NATO valstij. Kā skaidro politologs Filips Rajevskis, nepārdomāti izteikumi var ietekmēt Latvijas drošību.
“Mēs ar savu neveiksmīgu darbību varam izraisīt tikai to, ka mums samazinās ASV klātbūtni uz austrumu robežas, un tiešā veidā tas ietekmē Latvijas drošību. Mūsu amatpersonām tiešā veidā ir jādarbojas tā, lai šo darbību rezultātā nesamazinātos Latvijas drošība un nepasliktinātos mūsu attiecības ar mūsu drošības garantu – ASV,” norāda Rajevskis.
