Galvaspilsētā dzīvojošā seniore Dzidra pēc pārcelšanās uz citu namu pērn pamanījusi jaunu pozīciju apsaimniekotāja rēķinos — maksu par lietus notekūdeņiem. Īpašu neizpratni tas raisījis ziemas mēnešos, kad, viņasprāt, nokrišņu praktiski nav, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Sieviete norāda, ka decembrī lietus nav lijis, tādēļ nav saprotams, kāpēc par šādu pakalpojumu jāmaksā. Viņa atgādina, ka iepriekšējā dzīvesvietā savulaik panākusi, ka iedzīvotāji no šīs maksas tiek atbrīvoti.
"Ziemā lietus nelīst, bet mums jāmaksā par lietus notekūdeņiem,"
neapmierinātību pauž Dzidra, piebilstot, ka šāda maksa, viņasprāt, ir veids, kā no iedzīvotājiem iekasēt papildu līdzekļus. Seniore uzskata, ka lietusūdens no mājas jumta nenonāk pilsētas ūdenssaimniecības sistēmā, bet iesūcas gruntī, tāpēc maksājums nav pamatots.
Rēķinos katru mēnesi norādīts nemainīgs lietusūdens apjoms, līdz ar to arī summa paliek vienāda — 31 cents mēnesī. Lai gan tā ir neliela, Dzidra uzsver, ka kopumā veidojas ievērojama summa. Turklāt šā gada pirmajā rēķinā maksa pieaugusi par septiņiem centiem.
"Rīgas namu pārvaldniekā" skaidro, ka šī maksa nav apsaimniekotāja ienākums — tā tiek nodota kanalizācijas sistēmas uzturētājam. Uzņēmuma pārstāve norāda, ka maksājumu pēc noteiktas formulas aprēķina "Rīgas ūdens", balstoties uz gada vidējiem nokrišņiem, un tas ir izlīdzināts neatkarīgi no sezonas.
Savukārt "Rīgas ūdens" pārstāvis uzsver, ka lietusūdens, kas nonāk kanalizācijā, ir jānovada un jāattīra, un tas prasa resursus.
"Šis ūdens nonāk mūsu kopējā kanalizācijas sistēmā,"
skaidro uzņēmumā, norādot, ka attīrīšanas process ir vienāds neatkarīgi no ūdens tīrības pakāpes.
No maksas ir atbrīvoti tikai tie nami, kuriem ir tiešs pieslēgums lietusūdens novadīšanas sistēmai. Ja ūdens nonāk kopējā kanalizācijā, par to jāmaksā. Dzidra gan ir apņēmības pilna turpināt cīņu par šīs maksas atcelšanu.
Plašāk skatieties 21. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
