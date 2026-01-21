Aizvadītajā nedēļas nogalē Ventspilī, Paula Stradiņa ielā, izcēlās ugunsgrēks, kas pāris minūšu laikā nopietni izpostīja dzīvokli un piedūmoja visu kāpņutelpu. Nelaimi izraisīja aizmirsta, degoša svece — dzīvokļa saimniece, dodoties prom, to nebija nopūtusi, ziņo raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēku pavisam nejauši pamanīja kaimiņiene Oksana, kura tobrīd strādāja pretējā ēkā. Redzot, ka liesmas strauji pieņemas spēkā, viņa nekavējoties sāka rīkoties — brīdināja kaimiņus un izsauca glābējus.
"Kad es ieraudzīju, ka viss tas deg, es piezvanīju uz trešo stāvu Jūlijai, lai viņa paķer savus divus bērnus," stāsta sieviete.
Dūmi kāpņutelpā izplatījās ļoti ātri, un evakuācija notika sarežģītos apstākļos. Glābējiem nācās palīdzēt iedzīvotājiem pamest ēku, tostarp ģimenei ar bērniem.
"Viss bija tik melns, ka neko nevarēja redzēt,"
atceras Oksana, raksturojot brīžus, kad cilvēki tika izvadīti no piedūmotās telpas.
Ugunsgrēka laikā trīs cilvēki saelpojās dūmus un tika nodoti mediķu aprūpē. Glābēju darbs notikuma vietā ilga nedaudz vairāk par stundu. Vēlāk zem dzīvokļa logiem bija redzamas liesmu iznīcinātās sadzīves mantas, tostarp galds, uz kura atradās nelaimi izraisījusī svece.
Kaimiņi stāsta, ka degusi dekoratīva kompozīcija ar egļu zariem un čiekuriem. Dzīvokļa saimniece ugunsgrēka dēļ vairs nevar uzturēties savā mājoklī un devusies pie radiniekiem. Remonts solās būt ilgs un dārgs, turklāt sieviete joprojām ir šoka stāvoklī.
Šis gadījums vēlreiz atgādina — arī šķietami nekaitīga svece ir atklāta liesma, kas prasa nepārtrauktu uzmanību, jo tās atstāšana bez uzraudzības var apdraudēt gan mājokli, gan cilvēku dzīvības.
Plašāk skatieties 20. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu