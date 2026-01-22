Dziedātāja Annija Putniņa izdod pēdējo vēstnesi, singlu "Daudz Domu", no gaidāmā albuma ar tādu pašu nosaukumu. Albums pie klausītājiem nonāks 18. februārī.
Dziesma "Daudz Domu" ir personisks stāsts par naivumu un tā pazaudēšanu — par brīdi, kad dažādu situāciju un citu cilvēku rīcības dēļ salūzt ticība solījumiem, atbildībai un cieņai.
"Esmu sapratusi, ka ne visi vēlas risināt situācijas mierīgi un rēķināties ar otru, un esmu nogurusi būt vienmēr saprotoša, ērta un piekāpīga," saka Annija.
"Šī dziesma ir par drosmi sākt teikt to, ko patiešām domāju, pat ja tas nozīmē dedzināt tiltus un pieņemt pārmaiņas kā transformējošu procesu."
Dziesmai ir tapusi arī angļu valodas versija ar nosaukumu "Endless Game". Mūzika, ko radījis Roberts Memmēns, ir kontrastu pilna, ar spēcīgu melodiju un harmonijām, kas ļāvusi vienai kompozīcijai izskanēt divās dažādās emocionālās plaknēs.
"Nav noslēpums, ka karš Ukrainā un visa šī situācija nerada normālus dzīves apstākļus.
Gan tas, kas notiek pasaulē, gan mūsu Austrumu kaimiņš, kas neļauj atslābt ne brīdi,"
savās sajūtās dalās Annija. "Kādā rudens dienā, būdama mājās ar maziem bērniem, pāri mums pārlidoja iznīcinātājs, un uz mirkli šķita, ka viss var beigties. Jutos neaizsargāta, nezināju, kā rīkoties, un sākotnējās bailes pārauga dusmās un par nevēlēšanos piedalīties šajā spēlē. Tieši šī pieredze kļuva par pamatu dziesmas angļu valodas tekstam un nosaukumam "Endless Game"."
Dziesmai "Daudz Domu" radīts arī videoklips, kas tapis, pateicoties LaIPA atbalstam. Videoklipā galveno tēlu atveido mīms Andris Apinis. Klipa operatori ir Raitis Bērziņš un Zigmunds Ziemelis (ARTAVA).
Albuma, tostarp jaunās dziesmas, prezentācijas koncerts notiks 7. martā koncertzālē "Ulbrokas Pērle".
