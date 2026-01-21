Šova "Slavenības. Bez filtra" jaunākā sezona sākas ar pamatīgu notikumu – dzejniece Magone Liedeskalna ir saņēmusi DNS testa rezultātus un atklāj, vai viņa un pielūdzējs Edgars ir radinieki.
Atceroties pagātnes notikumus, dzejnieces un viņas pielūdzēja Edgara savienība piedzīvoja krahu vairāku iemeslu dēļ. Magoni neapmierināja vīrieša nesakārtotā dzīve un agresivitātes uzplūdi, taču vislielāko ēnu uz abu nākotni meta aizdomas par iespējamu radniecību.
Lai pieliktu punktu minējumiem, uz Vāciju tika nosūtīti bioloģiskie paraugi. Interesanti, ka abu pušu vēlmes atšķīrās – kamēr kavalieris klusībā cerēja uz kopīgu nākotni, Magone atzina, ka radniecības apstiprinājums viņai būtu pieņemamāks iznākums.
Saņemot rezultātus, Magone tos nolemj atvērt kopā ar draudzeni Ilvu. Redzētais abas dāmas šokē - Edgars patiešām ir viņas piektās pakāpes brālēns, DNS sakritība ir 0,2%. Kā izpētījusi Magone, abiem ir bijuši kopīgi senči pirms apmēram 300 gadiem.
Magone ir priecīga, ka nu var šo nodaļu savā dzīvē aizvērt un ir guvusi skaidrību šajā jautājumā.
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu